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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

20.03.2020 11:09
GÜNCEL HABERLER



***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli Finansman Bonosu Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.09.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 21.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 154
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTISB82015
Satışa Başlanma Tarihi 19.03.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.03.2020
Vade Başlangıç Tarihi 20.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000
Kupon Sayısı 2

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 05.06.2020 04.06.2020 05.06.2020
2 21.08.2020 20.08.2020 21.08.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.08.2020 20.08.2020 21.08.2020

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 24.10.2019 tarihinde 61/1368 sayılı toplantı ile onaylanan, yurtiçinde halka arz edilerek ve halka arz edilmeksizin 25 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen 154 gün vadeli, 300.000.000 Türk Lirası nominal değerdeki TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli finansman bonosunun satışı tamamlanmıştır. Kıymetlerin takası 20.03.2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830967


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRSHL 38,72 613.999 % 10,00  
DOCO 254,10 3.114.632 % 10,00  
ASUZU 7,59 1.724.873 % 10,00  
EPLAS 10,01 34.705 % 10,00  
YBTAS 4.048,00 52.624 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6308 7,6691 % 1,82  
Frank 6,6138 6,6536 % 0,05  
Riyal 1,7241 1,7328 % -0,64  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.507 1.508 36,35  
Altın Gr. 314 314 3,79  
Cumhuriyet 2.072 2.104 -13,00  
Tam 2.083 2.136 28,68  
Yarım 1.007 1.033 13,87  
Çeyrek 505 517 6,94  
Gümüş.Ons 12,83 12,88 0,74  
Gümüş Gr. 2,67 2,68 0,13  
B. Petrol 30,24 30,24 1,77  
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