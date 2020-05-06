***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
06.05.2020 10:32
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Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.09.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 34
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTISB620B3
Satışa Başlanma Tarihi 05.05.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi 06.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 9.234.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 24.10.2019 tarihinde 61/1368 sayılı toplantı ile onaylanan, yurtiçinde halka arz edilerek ve halka arz edilmeksizin 25 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen 34 gün vadeli, 9.234.000 Türk Lirası nominal değerdeki finansman bonosunun satışı tamamlanmıştır. Kıymetlerin takası 06.05.2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842934
BIST
11:4898.635
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -102,81
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
98.949
En Düşük
98.069
11:487,1569
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,0827
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1666
En Düşük
7,0607
11:487,7356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0657
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7454
En Düşük
7,6497
11:48392,32
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 3,88
|Açılış
|: 392,32
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,81
|16.065.177
|% 10,00
|
|KUTPO
|13,20
|5.191.766
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|413.037
|% 10,00
|
|ARTI
|2,20
|186.342
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|164.143
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|114.609.497
|% -9,94
|
|MAALT
|74,20
|8.970.781
|% -9,57
|
|ULUUN
|9,31
|100.783.525
|% -9,52
|
|PINSU
|5,28
|19.554.007
|% -8,01
|
|ERSU
|4,44
|18.933.859
|% -7,69
|
|KRDMD
|2,37
|389.638.088
|% 4,87
|
|ASELS
|27,18
|219.293.133
|% 0,44
|
|GARAN
|8,09
|202.618.755
|% -0,61
|
|KOZAA
|12,27
|143.611.625
|% 2,94
|
|ODAS
|1,85
|138.318.330
|% 2,21
|
|KRDMD
|2,37
|389.638.088
|% 4,87
|
|ODAS
|1,85
|138.318.330
|% 2,21
|
|KARSN
|1,84
|120.477.276
|% 6,36
|
|PETKM
|3,51
|136.237.826
|% 0,86
|
|TEKTU
|1,29
|47.316.991
|% 1,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8243
|8,8686
|% 0,53
|
|Frank
|7,3090
|7,3531
|% 0,82
|
|Riyal
|1,8995
|1,9090
|% 1,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|-0,45
|
|Altın Gr.
|393
|393
|4,21
|
|Cumhuriyet
|2.517
|2.566
|25,30
|
|Tam
|2.591
|2.633
|30,10
|
|Yarım
|1.264
|1.287
|14,70
|
|Çeyrek
|630
|644
|7,40
|
|Gümüş.Ons
|15,09
|15,12
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|0,07
|
|B. Petrol
|31,45
|31,45
|0,48
|
Seans Raporu
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-
12:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -139, 88 kaybederek (% -0.12 ) 115, 425
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12:00XU100
Endeks 98, 630 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 11 altında . İşlem hacmi 3, 765.00 milyon TL de
-
11:59KRONT
Yüzde -4.20 oranında düşüşle 23.26 lira fiyatla işlem gören hissede 627, 781 adet işlem
-
11:58ARMDA
Yüzde -3.22 oranında düşüşle 22.26 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 450 adet işlem
-
11:55XU100
Endeks 98, 610 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 13 altında . İşlem hacmi 3, 686.00 milyon TL de