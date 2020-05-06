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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

06.05.2020 10:32
GÜNCEL HABERLER


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Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.09.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 34
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTISB620B3
Satışa Başlanma Tarihi 05.05.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi 06.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 9.234.000
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 24.10.2019 tarihinde 61/1368 sayılı toplantı ile onaylanan, yurtiçinde halka arz edilerek ve halka arz edilmeksizin 25 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen 34 gün vadeli, 9.234.000 Türk Lirası nominal değerdeki finansman bonosunun satışı tamamlanmıştır. Kıymetlerin takası 06.05.2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842934


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALKA 7,81 16.065.177 % 10,00  
KUTPO 13,20 5.191.766 % 10,00  
EKIZ 12,98 413.037 % 10,00  
ARTI 2,20 186.342 % 10,00  
YONGA 15,73 164.143 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,8243 8,8686 % 0,53  
Frank 7,3090 7,3531 % 0,82  
Riyal 1,8995 1,9090 % 1,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.704 1.705 -0,45  
Altın Gr. 393 393 4,21  
Cumhuriyet 2.517 2.566 25,30  
Tam 2.591 2.633 30,10  
Yarım 1.264 1.287 14,70  
Çeyrek 630 644 7,40  
Gümüş.Ons 15,09 15,12 0,14  
Gümüş Gr. 3,47 3,48 0,07  
B. Petrol 31,45 31,45 0,48  
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