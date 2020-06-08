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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

08.06.2020 12:03
GÜNCEL HABERLER



***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 08.06.2020 vadeli T. İş Bankası A.Ş. Finansman Bonosu İtfası Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.09.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 800.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 123
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,76
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,08
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFTISB62017
Satışa Başlanma Tarihi 03.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 06.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 819.632.881
İhraç Fiyatı 0,96816
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 08.06.2020
Kayıt Tarihi 05.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.06.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
İlgi: 06.02.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.01.2020 tarihli 29833736-105.02.02.02-E.1225 sayılı iznine istinaden, Bankamızca 3-4-5 Şubat 2020 tarihlerinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 123 gün vadeli, TRFTISB62017 ISIN kodlu 819.632.881 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849808


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CMENT 27,50 8.168.352 % 10,00  
MNDRS 3,08 46.828.232 % 10,00  
AYCES 34,54 2.116.524 % 10,00  
RTALB 20,60 6.775.299 % 9,98  
LUKSK 14,88 1.228.969 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5521 8,5950 % 0,09  
Frank 7,0139 7,0562 % 0,18  
Riyal 1,8020 1,8110 % 0,32  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.694 1.694 8,83  
Altın Gr. 370 370 2,90  
Cumhuriyet 2.398 2.430 -17,60  
Tam 2.469 2.500 -18,20  
Yarım 1.205 1.219 -10,70  
Çeyrek 602 609 -5,40  
Gümüş.Ons 17,62 17,65 0,21  
Gümüş Gr. 3,85 3,86 0,06  
B. Petrol 42,76 42,76 0,46  
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