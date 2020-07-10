***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
10.07.2020 13:08
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 10.07.2020 vadeli T. İş Bankası A.Ş. Finansman Bonosu İtfası Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.09.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 58
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTISB72073
Satışa Başlanma Tarihi 12.05.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 12.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi 13.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 7.195.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 10.07.2020
Kayıt Tarihi 09.07.2020 * Hak sahiplerini
13:09114.238
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -1.555,10
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.830
13:096,8664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0053
|Açılış
|: 6,9030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8990
|
6,8682
En Düşük
6,8515
13:097,7597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0105
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7900
|
7,7659
En Düşük
7,7277
13:09398,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,96
|Açılış
|: 398,90
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
399,01
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|376,80
|35.935.791
|% 9,98
|
|PKENT
|276,80
|2.169.282
|% 9,97
|
|MEGAP
|4,91
|1.798.534
|% 9,84
|
|MEGAP
|4,91
|1.798.534
|% 9,84
|
|KRTEK
|4,89
|9.368.550
|% 9,40
|
|LIDFA
|3,24
|13.094.902
|% -10,00
|
|TSPOR
|6,24
|4.691.282
|% -9,96
|
|UZERB
|4,56
|21.822
|% -9,88
|
|VKFYO
|5,67
|5.438.347
|% -9,86
|
|TACTR
|5,40
|276.071
|% -9,85
|
|EKGYO
|2,08
|813.899.321
|% -3,70
|
|TRKCM
|4,65
|651.791.614
|% 0,43
|
|SISE
|6,30
|626.784.091
|% -1,25
|
|GARAN
|7,81
|615.691.236
|% -1,26
|
|THYAO
|11,59
|480.398.171
|% 0,35
|
|EKGYO
|2,08
|813.899.321
|% -3,70
|
|ZOREN
|2,47
|384.292.349
|% -1,98
|
|TRKCM
|4,65
|651.791.614
|% 0,43
|
|KRDMD
|2,98
|395.050.177
|% -3,56
|
|ODAS
|2,63
|343.883.333
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6334
|8,6766
|% 0,09
|
|Frank
|7,2651
|7,3089
|% -0,09
|
|Riyal
|1,8249
|1,8341
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|3,53
|
|Altın Gr.
|399
|399
|0,83
|
|Cumhuriyet
|2.592
|2.613
|8,30
|
|Tam
|2.668
|2.681
|8,60
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|4,20
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,10
|
|Gümüş.Ons
|18,73
|18,77
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|4,14
|4,15
|0,02
|
|B. Petrol
|41,46
|41,46
|-0,89
|