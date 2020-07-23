***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli Finansman Bonosu kupon ve itfa ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.09.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 23.07.2020Vade (Gün Sayısı) 140Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTISB72024Satışa Başlanma Tarihi 04.03.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 04.03.2020Vade Başlangıç Tarihi 05.03.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.050.000.000Kupon Sayısı 2Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 14.05.2020 13.05.2020 14.05.2020 1,8221 9,501 9,8729 19.132.050 Evet2 23.07.2020 22.07.2020 23.07.2020 1,5808 8,2427 8,522 16.598.400 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.07.2020 22.07.2020 23.07.2020 1.050.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile ihracı gerçekleştirilen 1.050.000.000 TL nominal değerli, 140 gün vadeli, TRFTISB72024 ISIN kodlu, TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli finansman bonosunun 2. kupon ve itfa ödemesi 23 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861326BIST