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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

10.08.2020 15:05
GÜNCEL HABERLER



***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli Tahvil kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.09.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 07.02.2022
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSTISB22212
Satışa Başlanma Tarihi 07.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 10.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.050.000.000
Kupon Sayısı 8

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 11.05.2020 08.05.2020 11.05.2020 2,4887 9,9821 10,3624 26.131.350 Evet
2 10.08.2020 07.08.2020 10.08.2020 2,0912 8,3878 8,6556 21.957.600 Evet
3 09.11.2020 06.11.2020 09.11.2020
4 08.02.2021 05.02.2021 08.02.2021
5 10.05.2021 07.05.2021 10.05.2021
6 09.08.2021 06.08.2021 09.08.2021
7 08.11.2021 05.11.2021 08.11.2021
8 07.02.2022 04.02.2022 07.02.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 07.02.2022 04.02.2022 07.02.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile ihracı gerçekleştirilen 1.050.000.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli, TRSTISB22212 ISIN kodlu, TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli tahvilin 2. kupon ödemesi 10 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867256


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BURCE 23,76 16.536.982 % 10,00  
FADE 3,19 261.883 % 10,00  
IZTAR 4,40 569.127 % 10,00  
POLTK 169,40 776.859 % 10,00  
MERIT 32,34 120.072 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,5129 9,5606 % 0,28  
Frank 7,9392 7,9871 % -0,23  
Riyal 1,9438 1,9535 % 0,28  
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Alış Satış %  
Altın Ons 2.030 2.030 -5,05  
Altın Gr. 478 478 1,03  
Cumhuriyet 3.094 3.156 -128,00  
Tam 3.179 3.261 -38,91  
Yarım 1.537 1.577 -18,82  
Çeyrek 771 789 -9,41  
Gümüş.Ons 28,39 28,43 0,10  
Gümüş Gr. 6,69 6,70 0,05  
B. Petrol 44,88 44,88 0,48  
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