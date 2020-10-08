***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı Sonucu HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.09.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 1.000.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 03.05.2021Vade (Gün Sayısı) 207Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 11,40Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11,68Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFTISB52117Satışa Başlanma Tarihi 05.10.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 07.10.2020Vade Başlangıç Tarihi 08.10.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 453.437.352İhraç Fiyatı 0,93927Kupon Sayısı 0Ek Açıklamalarİlgi: 24.09.2020 ve 01.10.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile Genel Müdürlüğümüz tarafından 1 milyar Türk Lirası nominal değerli 207 gün vadeli finansman bonosu ihracının halka arz yoluyla gerçekleştirilmesi ve bu ihraca ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi için çalışmalara başlandığı duyurulmuştu. Ayrıca, söz konusu kıymete ilişkin halka arza, 1 milyar Türk Lirası olan halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarının 1,5 milyar Türk Lirası nominal tutara kadar artırılabileceği belirtilmişti. Bankamız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.09.2020 tarihli E-29833736-105.02.02-9895 sayılı iznine istinaden gerçekleştirilen 453,4 milyon Türk Lirası nominal değerli 207 gün vadeli finansman bonosu ihracı sonuçlarına ekte yer verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 KAP İlan Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879711BIST