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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

16.11.2020 13:36
GÜNCEL HABERLER



***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 16.11.2020 vadeli T. İş Bankası A.Ş. İskontolu Tahvil İtfası Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.09.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 16.11.2020
Vade (Gün Sayısı) 368
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12,27
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12,26
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRSTISBK2016
Satışa Başlanma Tarihi 11.11.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 14.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 348.104.056
İhraç Fiyatı 0,88991
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 16.11.2020
Kayıt Tarihi 13.11.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.11.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
İlgi: 14.11.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.11.2019 tarihli 29833736-105.02.02-E.14038 sayılı iznine istinaden, Bankamızca 11-12-13 Kasım 2019 tarihlerinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 368 gün vadeli, TRSTISBK2016 ISIN kodlu 348.104.056 TL nominal değerli iskontolu tahvilin bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888639


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DAGI 8,80 110.390.453 % 10,00  
KENT 324,50 5.394.278 % 10,00  
KARTN 2.359,50 36.911.084 % 10,00  
CASA 49,50 1.140.381 % 10,00  
DOAS 31,92 232.234.732 % 9,99  
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Dolar 7,7410 7,7466 % 0,86  
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Sterlin 10,1793 10,2304 % 0,75  
Frank 8,4458 8,4966 % 0,80  
Riyal 2,0567 2,0670 % 0,73  
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14:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.892 1.893 4,15  
Altın Gr. 471 471 4,46  
Cumhuriyet 3.131 3.178 14,00  
Tam 3.112 3.191 15,98  
Yarım 1.504 1.543 7,73  
Çeyrek 754 772 3,87  
Gümüş.Ons 24,83 24,86 0,20  
Gümüş Gr. 6,18 6,19 0,10  
B. Petrol 43,66 43,66 0,88  
Seans Raporu 14:32
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