***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
16.11.2020 13:36
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 16.11.2020 vadeli T. İş Bankası A.Ş. İskontolu Tahvil İtfası Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.09.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 16.11.2020
Vade (Gün Sayısı) 368
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12,27
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12,26
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRSTISBK2016
Satışa Başlanma Tarihi 11.11.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 14.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 348.104.056
İhraç Fiyatı 0,88991
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 16.11.2020
Kayıt Tarihi 13.11.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.11.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
İlgi: 14.11.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.11.2019 tarihli 29833736-105.02.02-E.14038 sayılı iznine istinaden, Bankamızca 11-12-13 Kasım 2019 tarihlerinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 368 gün vadeli, TRSTISBK2016 ISIN kodlu 348.104.056 TL nominal değerli iskontolu tahvilin bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888639
BIST