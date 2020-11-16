***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 16.11.2020 vadeli T. İş Bankası A.Ş. İskontolu Tahvil İtfası HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.09.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 16.11.2020Vade (Gün Sayısı) 368Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12,27Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12,26Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRSTISBK2016Satışa Başlanma Tarihi 11.11.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 13.11.2019Vade Başlangıç Tarihi 14.11.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 348.104.056İhraç Fiyatı 0,88991Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 16.11.2020Kayıt Tarihi 13.11.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.11.2020Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 14.11.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.11.2019 tarihli 29833736-105.02.02-E.14038 sayılı iznine istinaden, Bankamızca 11-12-13 Kasım 2019 tarihlerinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 368 gün vadeli, TRSTISBK2016 ISIN kodlu 348.104.056 TL nominal değerli iskontolu tahvilin bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888639BIST