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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

11.01.2021 10:09



***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 11.01.2021 vadeli T. İş Bankası A.Ş. Finansman Bonosu İtfası Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.09.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 600.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 109
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,68
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11,09
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFTISB12111
Satışa Başlanma Tarihi 21.09.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 23.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi 24.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 382.481.094
İhraç Fiyatı 0,96909
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 11.01.2021
Kayıt Tarihi 08.01.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.01.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
İlgi: 24.09.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.09.2020 tarihli E-29833736-105.02.02-9457 sayılı iznine istinaden, Bankamızca 21-22-23 Eylül 2020 tarihlerinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 109 gün vadeli, TRFTISB12111 ISIN kodlu 382.481.094 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899442


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KONYA 1.324,40 41.873.558 % 10,00  
CASA 121,00 277.090 % 10,00  
EMNIS 38,50 360.707 % 10,00  
SUMAS 76,45 445.551 % 10,00  
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Altın Ons 1.848 1.849 0,61  
Altın Gr. 444 444 5,66  
Cumhuriyet 2.968 3.013 -26,00  
Tam 2.948 3.024 -33,19  
Yarım 1.425 1.463 -16,06  
Çeyrek 715 731 -8,03  
Gümüş.Ons 25,05 25,09 -0,24  
Gümüş Gr. 6,02 6,03 0,03  
B. Petrol 55,47 55,47 -0,52  
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