***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 11.01.2021 vadeli T. İş Bankası A.Ş. Finansman Bonosu İtfası HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.09.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 600.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 11.01.2021Vade (Gün Sayısı) 109Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,68Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11,09Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFTISB12111Satışa Başlanma Tarihi 21.09.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 23.09.2020Vade Başlangıç Tarihi 24.09.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 382.481.094İhraç Fiyatı 0,96909Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 11.01.2021Kayıt Tarihi 08.01.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.01.2021Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 24.09.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.09.2020 tarihli E-29833736-105.02.02-9457 sayılı iznine istinaden, Bankamızca 21-22-23 Eylül 2020 tarihlerinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 109 gün vadeli, TRFTISB12111 ISIN kodlu 382.481.094 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899442BIST