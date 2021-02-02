***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Yurtiçi TL cinsi katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek borçlanma aracı kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 31.05.2017İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 5.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 27.07.2027Vade (Gün Sayısı) 3.640Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSTISB72712Vade Başlangıç Tarihi 08.08.2017Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.100.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 40Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 07.11.2017 06.11.2017 07.11.2017 3,4778 13,9494 14,6969 38.255.799,99 Evet2 06.02.2018 05.02.2018 06.02.2018 3,8428 15,4134 16,3283 42.270.799,99 Evet3 08.05.2018 07.05.2018 08.05.2018 3,7322 14,9698 15,8322 41.054.199,99 Evet4 07.08.2018 06.08.2018 07.08.2018 4,3121 17,2958 18,4514 47.433.099,99 Evet5 06.11.2018 05.11.2018 06.11.2018 5,8261 23,3684 25,4993 64.087.099,99 Evet6 05.02.2019 04.02.2019 05.02.2019 5,5056 22,0829 23,9818 60.561.599,99 Evet7 07.05.2019 06.05.2019 07.05.2019 4,7173 18,9209 20,3076 51.890.299,99 Evet8 06.08.2019 05.08.2019 06.08.2019 5,8635 23,5184 25,6773 64.498.500 Evet9 05.11.2019 04.11.2019 05.11.2019 4,5872 19,7094 18,3992 50.459.199,99 Evet10 04.02.2020 03.02.2020 04.02.2020 3,9711 15,928 16,9059 43.682.099,98 Evet11 05.05.2020 04.05.2020 05.05.2020 3,3306 13,359 14,0439 36.636.599,98 Evet12 04.08.2020 03.08.2020 04.08.2020 3,6007 14,4424 15,2443 39.607.699,98 Evet13 03.11.2020 02.11.2020 03.11.2020 3,777 15,1495 16,033 41.547.000 Evet14 02.02.2021 01.02.2021 02.02.2021 4,2933 17,2204 18,3658 47.226.300 Evet15 04.05.2021 03.05.2021 04.05.2021 4,0408 16,2076 17,220616 03.08.2021 02.08.2021 03.08.202117 02.11.2021 01.11.2021 02.11.202118 01.02.2022 31.01.2022 01.02.202219 03.05.2022 02.05.2022 03.05.202220 02.08.2022 01.08.2022 02.08.202221 01.11.2022 31.10.2022 01.11.202222 31.01.2023 30.01.2023 31.01.202323 02.05.2023 28.04.2023 02.05.202324 01.08.2023 31.07.2023 01.08.202325 31.10.2023 30.10.2023 31.10.202326 30.01.2024 29.01.2024 30.01.202427 30.04.2024 29.04.2024 30.04.202428 30.07.2024 29.07.2024 30.07.202429 29.10.2024 28.10.2024 30.10.202430 28.01.2025 27.01.2025 28.01.202531 29.04.2025 28.04.2025 29.04.202532 29.07.2025 28.07.2025 29.07.202533 28.10.2025 27.10.2025 28.10.202534 27.01.2026 26.01.2026 27.01.202635 28.04.2026 27.04.2026 28.04.202636 28.07.2026 27.07.2026 28.07.202637 27.10.2026 26.10.2026 27.10.202638 26.01.2027 25.01.2027 26.01.202739 27.04.2027 26.04.2027 27.04.202740 27.07.2027 26.07.2027 27.07.2027Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 27.07.2027 26.07.2027 27.07.2027* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile ihracı gerçekleştirilen 1.100.000.000 TL nominal değerli, 10 yıl (3.640 gün) vadeli, TRSTISB72712 ISIN kodlu tahvilin 14. Kupon ödemesi 02.02.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906887BIST