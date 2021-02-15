***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









telenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.09.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 750.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 15.02.2021Vade (Gün Sayısı) 277Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 8,03Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 8,11Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFTISB22128Satışa Başlanma Tarihi 11.05.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 13.05.2020Vade Başlangıç Tarihi 14.05.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 220.043.736İhraç Fiyatı 0,94256Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 15.02.2021Kayıt Tarihi 12.02.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 15.02.2021Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 14.05.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.05.2020 tarihli 29833736-105.02.02-E.4795 sayılı iznine istinaden, Bankamızca 11-12-13 Mayıs 2020 tarihlerinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 277 gün vadeli, TRFTISB22128 ISIN kodlu 220.043.736 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909611BIST