***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
15.02.2021 13:41
telenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.09.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 750.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 277
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 8,03
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 8,11
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFTISB22128
Satışa Başlanma Tarihi 11.05.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi 14.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 220.043.736
İhraç Fiyatı 0,94256
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 15.02.2021
Kayıt Tarihi 12.02.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 15.02.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
İlgi: 14.05.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.05.2020 tarihli 29833736-105.02.02-E.4795 sayılı iznine istinaden, Bankamızca 11-12-13 Mayıs 2020 tarihlerinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 277 gün vadeli, TRFTISB22128 ISIN kodlu 220.043.736 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909611
BIST