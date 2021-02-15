***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
15.02.2021 13:42
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 15.02.2021 vadeli T. İş Bankası A.Ş. Finansman Bonosu İtfası Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.09.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 900.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 221
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,08
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 9,24
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFTISB22144
Satışa Başlanma Tarihi 06.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 09.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 908.722.457
İhraç Fiyatı 0,94789
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 15.02.2021
Kayıt Tarihi 12.02.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 15.02.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
İlgi: 09.07.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.07.2020 tarihli 29833736-105.02.02-E.6644 sayılı iznine istinaden, Bankamızca 6-7-8 Temmuz 2020 tarihlerinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 221 gün vadeli, TRFTISB22144 ISIN kodlu 908.722.457 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909613
BIST