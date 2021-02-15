***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 15.02.2021 vadeli T. İş Bankası A.Ş. Finansman Bonosu İtfası HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.09.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 900.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 15.02.2021Vade (Gün Sayısı) 221Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,08Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 9,24Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFTISB22144Satışa Başlanma Tarihi 06.07.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 08.07.2020Vade Başlangıç Tarihi 09.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 908.722.457İhraç Fiyatı 0,94789Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 15.02.2021Kayıt Tarihi 12.02.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 15.02.2021Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 09.07.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.07.2020 tarihli 29833736-105.02.02-E.6644 sayılı iznine istinaden, Bankamızca 6-7-8 Temmuz 2020 tarihlerinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 221 gün vadeli, TRFTISB22144 ISIN kodlu 908.722.457 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909613BIST