***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
12.04.2021 10:53
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 12.04.2021 vadeli T. İş Bankası A.Ş. Finansman Bonosu İtfası Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.09.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 600.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.04.2021
Vade (Gün Sayısı) 200
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 11,73
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12,04
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFTISB42118
Satışa Başlanma Tarihi 21.09.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 23.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi 24.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 521.188.033
İhraç Fiyatı 0,93961
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 12.04.2021
Kayıt Tarihi 09.04.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 12.04.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
İlgi: 24.09.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.09.2020 tarihli E-29833736-105.02.02-9457 sayılı iznine istinaden, Bankamızca 21-22-13 Eylül 2020 tarihlerinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 200 gün vadeli, TRFTISB42118 ISIN kodlu 521.188.033 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926586
BIST