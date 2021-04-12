***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 12.04.2021 vadeli T. İş Bankası A.Ş. Finansman Bonosu İtfası HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.09.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 600.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 12.04.2021Vade (Gün Sayısı) 200Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 11,73Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12,04Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFTISB42118Satışa Başlanma Tarihi 21.09.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 23.09.2020Vade Başlangıç Tarihi 24.09.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 521.188.033İhraç Fiyatı 0,93961Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 12.04.2021Kayıt Tarihi 09.04.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 12.04.2021Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 24.09.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.09.2020 tarihli E-29833736-105.02.02-9457 sayılı iznine istinaden, Bankamızca 21-22-13 Eylül 2020 tarihlerinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 200 gün vadeli, TRFTISB42118 ISIN kodlu 521.188.033 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926586BIST