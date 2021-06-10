***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
10.06.2021 10:04
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.10.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 550.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 151
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,69
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,62
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFTISBK2110
Satışa Başlanma Tarihi 07.06.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.06.2021
Vade Başlangıç Tarihi 10.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 639.073.642
İhraç Fiyatı 0,93181
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
İlgi: 27.05.2021 ve 03.06.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile Genel Müdürlüğümüz tarafından 550 milyon Türk Lirası nominal değerli 151 gün vadeli finansman bonosu ihracının halka arz yoluyla gerçekleştirilmesi ve bu ihraca ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi için çalışmalara başlandığı duyurulmuştu. Ayrıca, söz konusu kıymete ilişkin halka arza, 550 milyon Türk Lirası olan halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarının 825 milyon Türk Lirası nominal tutara kadar artırılabileceği belirtilmişti. Bankamız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.05.2021 tarihli E-29833736-105.02.02-6715 sayılı iznine istinaden gerçekleştirilen 639,1 milyon Türk Lirası nominal değerli 151 gün vadeli finansman bonosu ihracı sonuçlarına ekte yer verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kap İlan Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941639
BIST
11:201.450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,22
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.456
En Düşük
1.450
11:208,5614
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0285
|Açılış
|: 8,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,5546
11:2010,4327
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0343
|Açılış
|: 10,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,4181
11:20517,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -4,03
|Açılış
|: 517,62
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
516,34
BIST En Aktif Hisseler11:20
|EMKEL
|2,09
|3.399.220
|% 10,00
|
|GSDDE
|6,71
|3.208.789
|% 10,00
|
|MZHLD
|47,98
|2.313.478
|% 9,69
|
|DZGYO
|2,12
|14.053.827
|% 7,61
|
|MAVI
|51,85
|67.256.720
|% 7,22
|
|METUR
|6,31
|3.676.758
|% -9,99
|
|DENGE
|4,24
|93.458
|% -7,83
|
|ATATP
|32,52
|165.807.943
|% -7,40
|
|SNGYO
|4,14
|29.671.040
|% -6,55
|
|TKURU
|184,00
|2.612.758
|% -5,40
|
|GARAN
|8,38
|424.819.977
|% 0,24
|
|KOZAL
|127,20
|402.690.576
|% 1,35
|
|THYAO
|14,58
|287.663.524
|% 0,14
|
|ATATP
|32,52
|165.807.943
|% -7,40
|
|EKGYO
|2,07
|161.043.196
|% 1,47
|
|EKGYO
|2,07
|161.043.196
|% 1,47
|
|GARAN
|8,38
|424.819.977
|% 0,24
|
|IHLGM
|1,24
|60.145.774
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,27
|103.380.247
|% 0,00
|
|BOBET
|4,72
|152.050.575
|% 6,55
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5598
|8,5614
|% -0,33
|
|Euro
|10,4271
|10,4327
|% -0,33
|
|Sterlin
|12,0174
|12,0776
|% -0,58
|
|Frank
|9,5119
|9,5692
|% -0,40
|
|Riyal
|2,2760
|2,2874
|% -0,33
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|-8,47
|
|Altın Gr.
|517
|517
|-4,44
|
|Cumhuriyet
|3.454
|3.507
|-9,00
|
|Tam
|3.438
|3.525
|-9,68
|
|Yarım
|1.662
|1.705
|-4,68
|
|Çeyrek
|833
|852
|-2,34
|
|Gümüş.Ons
|27,65
|27,69
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,61
|-0,07
|
|B. Petrol
|72,04
|72,04
|-0,18
|