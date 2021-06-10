***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.10.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 550.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 08.11.2021Vade (Gün Sayısı) 151Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,69Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,62Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFTISBK2110Satışa Başlanma Tarihi 07.06.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 09.06.2021Vade Başlangıç Tarihi 10.06.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 639.073.642İhraç Fiyatı 0,93181Kupon Sayısı 0Ek Açıklamalarİlgi: 27.05.2021 ve 03.06.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile Genel Müdürlüğümüz tarafından 550 milyon Türk Lirası nominal değerli 151 gün vadeli finansman bonosu ihracının halka arz yoluyla gerçekleştirilmesi ve bu ihraca ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi için çalışmalara başlandığı duyurulmuştu. Ayrıca, söz konusu kıymete ilişkin halka arza, 550 milyon Türk Lirası olan halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarının 825 milyon Türk Lirası nominal tutara kadar artırılabileceği belirtilmişti. Bankamız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.05.2021 tarihli E-29833736-105.02.02-6715 sayılı iznine istinaden gerçekleştirilen 639,1 milyon Türk Lirası nominal değerli 151 gün vadeli finansman bonosu ihracı sonuçlarına ekte yer verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kap İlan Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941639BIST