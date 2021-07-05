***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
05.07.2021 09:25
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 05.07.2021 vadeli T. İş Bankası A.Ş. Finansman Bonosu İtfası Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.10.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 650.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 137
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,19
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,83
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFTISB72123
Satışa Başlanma Tarihi 15.02.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.02.2021
Vade Başlangıç Tarihi 18.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 390.160.168
İhraç Fiyatı 0,94943
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 05.07.2021
Kayıt Tarihi 02.07.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.07.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
İlgi: 18.02.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.02.2021 tarihli E-29833736-105.02.02-1549 sayılı iznine istinaden, Bankamızca 15-16-17 Şubat 2021 tarihlerinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 137 gün vadeli, TRFTISB72123 ISIN kodlu 390.160.168 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946031
BIST