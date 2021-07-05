***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 05.07.2021 vadeli T. İş Bankası A.Ş. Finansman Bonosu İtfası HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.10.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 650.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 05.07.2021Vade (Gün Sayısı) 137Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,19Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,83Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFTISB72123Satışa Başlanma Tarihi 15.02.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 17.02.2021Vade Başlangıç Tarihi 18.02.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 390.160.168İhraç Fiyatı 0,94943Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 05.07.2021Kayıt Tarihi 02.07.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.07.2021Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 18.02.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.02.2021 tarihli E-29833736-105.02.02-1549 sayılı iznine istinaden, Bankamızca 15-16-17 Şubat 2021 tarihlerinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 137 gün vadeli, TRFTISB72123 ISIN kodlu 390.160.168 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946031BIST