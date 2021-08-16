***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 16.08.2021 vadeli T. İş Bankası A.Ş. Finansman Bonosu İtfası HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.10.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 500.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 16.08.2021Vade (Gün Sayısı) 123Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,21Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,21Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFTISB82114Satışa Başlanma Tarihi 12.04.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 14.04.2021Vade Başlangıç Tarihi 15.04.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 631.890.410İhraç Fiyatı 0,94518Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 16.08.2021Kayıt Tarihi 13.08.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.08.2021Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 15.04.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.04.2021 tarihli E-29833736-105.02.02-4798 sayılı iznine istinaden, Bankamızca 12-13-14 Nisan 2021 tarihlerinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 123 gün vadeli, TRFTISB82114 ISIN kodlu 631.890.410 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958187BIST