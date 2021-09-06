***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









telenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.10.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 400.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 06.09.2021Vade (Gün Sayısı) 123Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,51Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,55Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFTISB92113Satışa Başlanma Tarihi 03.05.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 05.05.2021Vade Başlangıç Tarihi 06.05.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 539.674.312İhraç Fiyatı 0,94428Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 06.09.2021Kayıt Tarihi 03.09.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.09.2021Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 06.05.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.04.2021 tarihli E-29833736-105.02.02-5562 sayılı iznine istinaden, Bankamızca 3-4-5 Mayıs 2021 tarihlerinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 123 gün vadeli, TRFTISB92113 ISIN kodlu 539.674.312 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961869BIST