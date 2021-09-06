***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
06.09.2021 09:31
telenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.10.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 400.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 123
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,51
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,55
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFTISB92113
Satışa Başlanma Tarihi 03.05.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.05.2021
Vade Başlangıç Tarihi 06.05.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 539.674.312
İhraç Fiyatı 0,94428
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 06.09.2021
Kayıt Tarihi 03.09.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.09.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
İlgi: 06.05.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.04.2021 tarihli E-29833736-105.02.02-5562 sayılı iznine istinaden, Bankamızca 3-4-5 Mayıs 2021 tarihlerinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 123 gün vadeli, TRFTISB92113 ISIN kodlu 539.674.312 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961869
BIST