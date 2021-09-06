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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

06.09.2021 09:31


telenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.10.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 400.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 123
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,51
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,55
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFTISB92113
Satışa Başlanma Tarihi 03.05.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.05.2021
Vade Başlangıç Tarihi 06.05.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 539.674.312
İhraç Fiyatı 0,94428
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 06.09.2021
Kayıt Tarihi 03.09.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.09.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
İlgi: 06.05.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.04.2021 tarihli E-29833736-105.02.02-5562 sayılı iznine istinaden, Bankamızca 3-4-5 Mayıs 2021 tarihlerinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 123 gün vadeli, TRFTISB92113 ISIN kodlu 539.674.312 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961869


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OYLUM 4,84 8.159.509 % 10,00  
BURCE 22,44 7.114.023 % 10,00  
YEOTK 24,20 595.296 % 10,00  
BALAT 9,02 821.848 % 10,00  
BRMEN 2,31 65.186 % 10,00  
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11:02 Alış Satış %  
Dolar 8,2913 8,2947 % -0,12  
Euro 9,8427 9,8462 % -0,49  
Sterlin 11,4529 11,5103 % -0,23  
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Riyal 2,2067 2,2178 % -0,05  
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Altın Ons 1.826 1.826 -1,73  
Altın Gr. 487 487 -1,30  
Cumhuriyet 3.229 3.278 10,00  
Tam 3.213 3.293 30,98  
Yarım 1.553 1.593 14,99  
Çeyrek 779 796 7,49  
Gümüş.Ons 24,80 24,84 0,10  
Gümüş Gr. 6,61 6,62 0,01  
B. Petrol 72,46 72,46 -0,57  
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