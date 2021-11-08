***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 08.11.2021 vadeli T. İş Bankası A.Ş. Finansman Bonosu İtfası HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.10.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 550.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 08.11.2021Vade (Gün Sayısı) 151Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,69Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,62Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFTISBK2110Satışa Başlanma Tarihi 07.06.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 09.06.2021Vade Başlangıç Tarihi 10.06.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 639.073.642İhraç Fiyatı 0,93181Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 08.11.2021Kayıt Tarihi 05.11.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.11.2021Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 10.06.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.05.2021 tarihli E-29833736-105.02.02-6715 sayılı iznine istinaden, Bankamızca 7-8-9 Haziran 2021 tarihlerinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 151 gün vadeli, TRFTISBK2110 ISIN kodlu 639.073.642 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975542BIST