***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
08.11.2021 10:30
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 08.11.2021 vadeli T. İş Bankası A.Ş. Finansman Bonosu İtfası Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.10.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 550.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 151
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,69
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,62
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFTISBK2110
Satışa Başlanma Tarihi 07.06.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.06.2021
Vade Başlangıç Tarihi 10.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 639.073.642
İhraç Fiyatı 0,93181
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 08.11.2021
Kayıt Tarihi 05.11.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.11.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
İlgi: 10.06.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.05.2021 tarihli E-29833736-105.02.02-6715 sayılı iznine istinaden, Bankamızca 7-8-9 Haziran 2021 tarihlerinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 151 gün vadeli, TRFTISBK2110 ISIN kodlu 639.073.642 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975542
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