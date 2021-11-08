***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









telenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.10.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 350.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 08.11.2021Vade (Gün Sayısı) 123Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,18Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,30Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFTISBK2128Satışa Başlanma Tarihi 05.07.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 07.07.2021Vade Başlangıç Tarihi 08.07.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 485.343.217İhraç Fiyatı 0,94227Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 08.11.2021Kayıt Tarihi 05.11.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.11.2021Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 08.07.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.07.2021 tarihli E-29833736-105.02.02-8091 sayılı iznine istinaden, Bankamızca 5-6-7 Temmuz 2021 tarihlerinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 123 gün vadeli, TRFTISBK2128 ISIN kodlu 485.343.217 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975543BIST