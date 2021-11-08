***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
08.11.2021 10:31
telenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.10.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 350.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 123
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,18
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,30
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFTISBK2128
Satışa Başlanma Tarihi 05.07.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.07.2021
Vade Başlangıç Tarihi 08.07.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 485.343.217
İhraç Fiyatı 0,94227
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 08.11.2021
Kayıt Tarihi 05.11.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.11.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
İlgi: 08.07.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.07.2021 tarihli E-29833736-105.02.02-8091 sayılı iznine istinaden, Bankamızca 5-6-7 Temmuz 2021 tarihlerinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 123 gün vadeli, TRFTISBK2128 ISIN kodlu 485.343.217 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975543
BIST