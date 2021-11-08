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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

08.11.2021 10:31
***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemler

telenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.10.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 350.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 123
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,18
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,30
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFTISBK2128
Satışa Başlanma Tarihi 05.07.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.07.2021
Vade Başlangıç Tarihi 08.07.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 485.343.217
İhraç Fiyatı 0,94227
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 08.11.2021
Kayıt Tarihi 05.11.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.11.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
İlgi: 08.07.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.07.2021 tarihli E-29833736-105.02.02-8091 sayılı iznine istinaden, Bankamızca 5-6-7 Temmuz 2021 tarihlerinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 123 gün vadeli, TRFTISBK2128 ISIN kodlu 485.343.217 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975543


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TSPOR 5,62 15.489.125 % 9,98  
DOBUR 76,90 7.903.022 % 9,94  
BRYAT 378,60 87.041.516 % 8,82  
VERTU 25,36 66.096.733 % 8,56  
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Tam 3.728 3.822 4,47  
Yarım 1.802 1.849 2,16  
Çeyrek 904 924 1,09  
Gümüş.Ons 24,18 24,21 0,01  
Gümüş Gr. 7,54 7,55 0,02  
B. Petrol 83,58 83,58 0,84  
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