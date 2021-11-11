***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı Sonucu HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.10.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 1.100.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 11.04.2022Vade (Gün Sayısı) 151Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15,76Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 16,49Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFTISB42217Satışa Başlanma Tarihi 08.11.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 10.11.2021Vade Başlangıç Tarihi 11.11.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.117.387.946İhraç Fiyatı 0,93879Kupon Sayısı 0Ek Açıklamalarİlgi: 28.10.2021 ve 03.11.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile Genel Müdürlüğümüz tarafından 1,1 milyar Türk Lirası nominal değerli 151 gün vadeli finansman bonosu ihracının halka arz yoluyla gerçekleştirilmesi ve bu ihraca ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi için çalışmalara başlandığı duyurulmuştu. Ayrıca, söz konusu kıymete ilişkin halka arza, 1,1 milyar Türk Lirası olan halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarının 1,65 milyar Türk Lirası nominal tutara kadar artırılabileceği belirtilmişti. Bankamız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.11.2021 tarihli E-29833736-105.02.02-12538 sayılı iznine istinaden gerçekleştirilen 1,12 milyar Türk Lirası nominal değerli 151 gün vadeli finansman bonosu ihracı sonuçlarına ekte yer verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 KAP İlan Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976995BIST