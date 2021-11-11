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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

11.11.2021 11:25
***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemler


***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı Sonucu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.10.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 1.100.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 151
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15,76
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 16,49
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFTISB42217
Satışa Başlanma Tarihi 08.11.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.11.2021
Vade Başlangıç Tarihi 11.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.117.387.946
İhraç Fiyatı 0,93879
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
İlgi: 28.10.2021 ve 03.11.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile Genel Müdürlüğümüz tarafından 1,1 milyar Türk Lirası nominal değerli 151 gün vadeli finansman bonosu ihracının halka arz yoluyla gerçekleştirilmesi ve bu ihraca ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi için çalışmalara başlandığı duyurulmuştu. Ayrıca, söz konusu kıymete ilişkin halka arza, 1,1 milyar Türk Lirası olan halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarının 1,65 milyar Türk Lirası nominal tutara kadar artırılabileceği belirtilmişti. Bankamız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.11.2021 tarihli E-29833736-105.02.02-12538 sayılı iznine istinaden gerçekleştirilen 1,12 milyar Türk Lirası nominal değerli 151 gün vadeli finansman bonosu ihracı sonuçlarına ekte yer verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KAP İlan Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976995


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 102,30 17.067.834 % 10,00  
DOAS 41,52 110.711.822 % 9,96  
OYLUM 8,85 15.914.273 % 9,94  
ADESE 1,35 64.878.212 % 9,76  
OZRDN 8,27 20.925.101 % 7,40  
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13:16 Alış Satış %  
Dolar 9,9347 9,9381 % 0,98  
Euro 11,4084 11,4150 % 1,04  
Sterlin 13,2541 13,3206 % 0,74  
Frank 10,7371 10,8018 % 0,61  
Riyal 2,6371 2,6503 % 0,79  
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13:16 Alış Satış %  
Altın Ons 1.862 1.862 9,05  
Altın Gr. 594 594 7,87  
Cumhuriyet 3.936 3.996 65,00  
Tam 3.909 4.008 55,17  
Yarım 1.890 1.939 26,69  
Çeyrek 948 969 13,34  
Gümüş.Ons 24,99 25,01 0,30  
Gümüş Gr. 7,97 7,98 0,16  
B. Petrol 83,17 83,17 0,53  
Seans Raporu 13:16
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