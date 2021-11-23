***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli Tahvil kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.10.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 01.03.2022Vade (Gün Sayısı) 371Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSTISB32211Satışa Başlanma Tarihi 22.02.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 22.02.2021Vade Başlangıç Tarihi 23.02.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 575.000.000Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 25.05.2021 24.05.2021 25.05.2021 4,8741 19,55 21,032 28.026.075 Evet2 24.08.2021 23.08.2021 24.08.2021 5,0014 20,0606 21,6223 28.758.050 Evet3 23.11.2021 22.11.2021 23.11.2021 4,6488 18,6463 19,9924 26.730.600 Evet4 01.03.2022 28.02.2022 01.03.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 01.03.2022 28.02.2022 01.03.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile ihracı gerçekleştirilen 575.000.000 TL nominal değerli, 371 gün vadeli, TRSTISB32211 ISIN kodlu, TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli tahvilin 3. kupon ödemesi 23 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979067BIST