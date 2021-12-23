***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Yurtiçi TL cinsi katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek borçlanma aracı kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.08.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 5.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Sermaye Benzeri Borçlanma AracıVadesi 13.09.2029Vade (Gün Sayısı) 3.640Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSTISB92918Satışa Başlanma Tarihi 25.09.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 25.09.2019Vade Başlangıç Tarihi 26.09.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 350.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 40Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 26.12.2019 25.12.2019 26.12.2019 4,3211 17,3319 18,4924 15.123.850 Evet2 26.03.2020 25.03.2020 26.03.2020 3,82 15,322 16,2259 13.370.000 Evet3 25.06.2020 24.06.2020 25.06.2020 4,0452 16,2253 17,2404 14.158.200 Evet4 24.09.2020 23.09.2020 24.09.2020 3,5229 14,1303 14,8976 12.330.150 Evet5 24.12.2020 23.12.2020 24.12.2020 4,1483 16,6388 17,7071 14.519.050 Evet6 25.03.2021 24.03.2021 25.03.2021 4,0113 16,0893 17,0873 14.039.550 Evet7 24.06.2021 23.06.2021 24.06.2021 5,3501 21,4592 23,2505 18.725.350 Evet8 23.09.2021 22.09.2021 23.09.2021 5,2648 21,1171 22,8507 18.426.800 Evet9 23.12.2021 22.12.2021 23.12.2021 5,0407 20,2182 21,805 17.642.450 Evet10 24.03.2022 23.03.2022 24.03.2022 6,4971 26,0598 28,721611 23.06.2022 22.06.2022 23.06.202212 22.09.2022 21.09.2022 22.09.202213 22.12.2022 21.12.2022 22.12.202214 23.03.2023 22.03.2023 23.03.202315 22.06.2023 21.06.2023 22.06.202316 21.09.2023 20.09.2023 21.09.202317 21.12.2023 20.12.2023 21.12.202318 21.03.2024 20.03.2024 21.03.202419 20.06.2024 19.06.2024 20.06.202420 19.09.2024 18.09.2024 19.09.202421 19.12.2024 18.12.2024 19.12.202422 20.03.2025 19.03.2025 20.03.202523 19.06.2025 18.06.2025 19.06.202524 18.09.2025 17.09.2025 18.09.202525 18.12.2025 17.12.2025 18.12.202526 19.03.2026 18.03.2026 19.03.202627 18.06.2026 17.06.2026 18.06.202628 17.09.2026 16.09.2026 17.09.202629 17.12.2026 16.12.2026 17.12.202630 18.03.2027 17.03.2027 18.03.202731 17.06.2027 16.06.2027 17.06.202732 16.09.2027 15.09.2027 16.09.202733 16.12.2027 15.12.2027 16.12.202734 16.03.2028 15.03.2028 16.03.202835 15.06.2028 14.06.2028 15.06.202836 14.09.2028 13.09.2028 14.09.202837 14.12.2028 13.12.2028 14.12.202838 15.03.2029 14.03.2029 15.03.202939 14.06.2029 13.06.2029 14.06.202940 13.09.2029 12.09.2029 13.09.2029Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile ihracı gerçekleştirilen 350.000.000 TL nominal değerli, 10 yıl (3.640 gün) vadeli, TRSTISB92918 ISIN kodlu tahvilin 9. kupon ödemesi 23 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985607BIST