***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
10.01.2022 11:08
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 10.01.2022 vadeli T. İş Bankası A.Ş. Finansman Bonosu İtfası Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.10.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 650.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.01.2022
Vade (Gün Sayısı) 144
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,27
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,29
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFTISB12210
Satışa Başlanma Tarihi 16.08.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 18.08.2021
Vade Başlangıç Tarihi 19.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 729.865.178
İhraç Fiyatı 0,93277
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 10.01.2022
Kayıt Tarihi 07.01.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.01.2022
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
İlgi: 19.08.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.08.2021 tarihli E-29833736-105.02.02-9603 sayılı iznine istinaden, Bankamızca 16-17-18 Ağustos 2021 tarihlerinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 144 gün vadeli, TRFTISB12210 ISIN kodlu 729.865.178 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991320
BIST