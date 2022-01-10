***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 10.01.2022 vadeli T. İş Bankası A.Ş. Finansman Bonosu İtfası HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.10.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 650.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 10.01.2022Vade (Gün Sayısı) 144Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,27Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,29Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFTISB12210Satışa Başlanma Tarihi 16.08.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 18.08.2021Vade Başlangıç Tarihi 19.08.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 729.865.178İhraç Fiyatı 0,93277Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 10.01.2022Kayıt Tarihi 07.01.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.01.2022Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 19.08.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.08.2021 tarihli E-29833736-105.02.02-9603 sayılı iznine istinaden, Bankamızca 16-17-18 Ağustos 2021 tarihlerinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 144 gün vadeli, TRFTISB12210 ISIN kodlu 729.865.178 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991320BIST