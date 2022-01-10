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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

10.01.2022 11:08
***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemler


***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 10.01.2022 vadeli T. İş Bankası A.Ş. Finansman Bonosu İtfası Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.10.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 650.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.01.2022
Vade (Gün Sayısı) 144
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,27
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,29
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFTISB12210
Satışa Başlanma Tarihi 16.08.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 18.08.2021
Vade Başlangıç Tarihi 19.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 729.865.178
İhraç Fiyatı 0,93277
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 10.01.2022
Kayıt Tarihi 07.01.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.01.2022
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
İlgi: 19.08.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.08.2021 tarihli E-29833736-105.02.02-9603 sayılı iznine istinaden, Bankamızca 16-17-18 Ağustos 2021 tarihlerinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 144 gün vadeli, TRFTISB12210 ISIN kodlu 729.865.178 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991320


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UZERB 56,30 739.951 % 9,96  
ETILR 6,65 371.097 % 9,92  
INTEM 118,60 13.560.693 % 9,81  
TEKTU 1,46 22.989.635 % 9,77  
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Sterlin 18,7089 18,8027 % -0,03  
Frank 14,9421 15,0321 % -0,22  
Riyal 3,6692 3,6876 % 0,07  
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Altın Ons 1.795 1.795 -0,82  
Altın Gr. 798 798 1,12  
Cumhuriyet 5.320 5.401 65,00  
Tam 5.298 5.432 65,70  
Yarım 2.561 2.628 31,79  
Çeyrek 1.284 1.314 15,89  
Gümüş.Ons 22,31 22,35 0,02  
Gümüş Gr. 9,91 9,92 0,02  
B. Petrol 82,06 82,06 0,31  
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