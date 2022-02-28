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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

28.02.2022 09:36
***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemler


***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu İhraç Edilmesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.09.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 500.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.10.2022
Vade (Gün Sayısı) 214
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Halka Arz
Satışa Başlanma Tarihi 07.03.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.03.2022
Vade Başlangıç Tarihi 10.03.2022
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
İlgi: 06.09.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracına ilişkin 06.09.2021 tarihli kararı kapsamında, Genel Müdürlüğümüz tarafından 500 milyon Türk Lirası nominal değerli 214 gün vadeli finansman bonosu ihracının halka arz yoluyla gerçekleştirilmesi, bu ihraca ilişkin vade, faiz, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi de dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi için çalışmalara başlanmıştır. Aynı zamanda, 500 milyon Türk Lirası nominal değerli 116 gün vadeli finansman bonosu ihracı da söz konusu olup halka arz edilecek finansman bonolarına fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarı 1,5 milyar Türk Lirası nominal değere kadar artırılabilecektir. Bankamız tarafından söz konusu ihraçla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004976


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Cumhuriyet 5.617 5.702 -2,00  
Tam 5.590 5.732 -474,37  
Yarım 2.702 2.773 -229,47  
Çeyrek 1.355 1.386 -114,73  
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