***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









01.03.2022 4,1717 15,5375 16,4418 23.987.275 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 01.03.2022 28.02.2022 01.03.2022 575.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile ihracı gerçekleştirilen 575.000.000 TL nominal değerli, 371 gün vadeli, TRSTISB32211 ISIN kodlu, TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli tahvilin 4. kupon ve itfa ödemesi 1 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005712BIST