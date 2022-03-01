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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

01.03.2022 13:14
***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemler

01.03.2022 4,1717 15,5375 16,4418 23.987.275 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 01.03.2022 28.02.2022 01.03.2022 575.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile ihracı gerçekleştirilen 575.000.000 TL nominal değerli, 371 gün vadeli, TRSTISB32211 ISIN kodlu, TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli tahvilin 4. kupon ve itfa ödemesi 1 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005712


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISATR 501.982,90 501.983 % 10,00  
HUBVC 9,13 3.015.265 % 10,00  
UFUK 18,31 271.720 % 9,97  
EDATA 24,30 17.897.038 % 9,95  
KONKA 10,08 23.634.158 % 9,92  
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12:58 Alış Satış %  
Dolar 13,9297 13,9338 % 0,64  
Euro 15,5834 15,6254 % 0,34  
Sterlin 18,6401 18,7336 % 0,58  
Frank 15,1538 15,2451 % 0,70  
Riyal 3,7023 3,7209 % 0,54  
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12:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.916 1.916 6,14  
Altın Gr. 859 859 8,42  
Cumhuriyet 5.711 5.797 52,00  
Tam 5.683 5.827 51,37  
Yarım 2.747 2.819 24,85  
Çeyrek 1.378 1.409 12,42  
Gümüş.Ons 24,48 24,51 0,02  
Gümüş Gr. 10,99 11,00 0,08  
B. Petrol 101 101 3,46  
Seans Raporu 12:58
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