***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
01.03.2022 13:14
01.03.2022 4,1717 15,5375 16,4418 23.987.275 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 01.03.2022 28.02.2022 01.03.2022 575.000.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile ihracı gerçekleştirilen 575.000.000 TL nominal değerli, 371 gün vadeli, TRSTISB32211 ISIN kodlu, TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli tahvilin 4. kupon ve itfa ödemesi 1 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005712
BIST
13:021.985
En Yüksek
|Değişim
|: 1,98%
|| 38,57
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
1.994
En Düşük
1.969
13:0213,9459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1013
|Açılış
|: 13,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
13,9459
En Düşük
13,7651
13:0215,6217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0499
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,6691
En Düşük
15,4520
13:02858,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 7,84
|Açılış
|: 858,42
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
859,77
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler12:58
|ISATR
|501.982,90
|501.983
|% 10,00
|
|HUBVC
|9,13
|3.015.265
|% 10,00
|
|UFUK
|18,31
|271.720
|% 9,97
|
|EDATA
|24,30
|17.897.038
|% 9,95
|
|KONKA
|10,08
|23.634.158
|% 9,92
|
|KARYE
|17,28
|56.592.869
|% -9,95
|
|EMNIS
|21,52
|45.278
|% -4,36
|
|PKENT
|367,00
|8.225.873
|% -3,83
|
|SUMAS
|74,20
|3.710
|% -3,64
|
|BTCIM
|14,32
|12.143.730
|% -3,24
|
|THYAO
|26,02
|1.940.544.653
|% 1,56
|
|GARAN
|11,68
|1.829.805.592
|% 5,42
|
|EREGL
|32,92
|1.508.379.634
|% 5,92
|
|YKBNK
|3,73
|1.183.021.877
|% 4,19
|
|KRDMD
|12,08
|1.122.431.785
|% 2,98
|
|YKBNK
|3,73
|1.183.021.877
|% 4,19
|
|GARAN
|11,68
|1.829.805.592
|% 5,42
|
|HUNER
|2,87
|343.329.816
|% 1,06
|
|AKBNK
|7,24
|756.347.390
|% 2,99
|
|KRDMD
|12,08
|1.122.431.785
|% 2,98
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9297
|13,9338
|% 0,64
|
|Euro
|15,5834
|15,6254
|% 0,34
|
|Sterlin
|18,6401
|18,7336
|% 0,58
|
|Frank
|15,1538
|15,2451
|% 0,70
|
|Riyal
|3,7023
|3,7209
|% 0,54
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|6,14
|
|Altın Gr.
|859
|859
|8,42
|
|Cumhuriyet
|5.711
|5.797
|52,00
|
|Tam
|5.683
|5.827
|51,37
|
|Yarım
|2.747
|2.819
|24,85
|
|Çeyrek
|1.378
|1.409
|12,42
|
|Gümüş.Ons
|24,48
|24,51
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,99
|11,00
|0,08
|
|B. Petrol
|101
|101
|3,46
|