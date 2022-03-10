***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
10.03.2022 12:06
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı Sonucu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.09.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 500.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.10.2022
Vade (Gün Sayısı) 214
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,90
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,63
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFTISBE2217
Satışa Başlanma Tarihi 07.03.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.03.2022
Vade Başlangıç Tarihi 10.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 560.784.230
İhraç Fiyatı 0,90024
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
İlgi: 28.02.2022 ve 03.03.2022 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile Genel Müdürlüğümüz tarafından 500 milyon Türk Lirası nominal değerli 116 gün vadeli finansman bonosu ve 500 milyon Türk Lirası nominal değerli 214 gün vadeli finansman bonosu ihracının halka arz yoluyla gerçekleştirilmesi ve bu ihraca ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi için çalışmalara başlandığı duyurulmuştu. Ayrıca, söz konusu kıymetlere ilişkin halka arza, toplam 1 milyar Türk Lirası olan halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarının 1,5 milyar Türk Lirası nominal tutara kadar artırılabileceği belirtilmişti. Bankamız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.03.2022 tarihli E-29833736-105.02.02-18040 sayılı iznine istinaden gerçekleştirilen 560,8 milyon Türk Lirası nominal değerli 214 gün vadeli finansman bonosu ihracı sonuçlarına ekte yer verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KAP İlan Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008984
BIST