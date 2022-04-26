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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

26.04.2022 10:17
***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemler


***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Finansman Bonosu Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.09.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.08.2022
Vade (Gün Sayısı) 108
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTISB82221
Satışa Başlanma Tarihi 25.04.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 25.04.2022
Vade Başlangıç Tarihi 26.04.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 750.000.000
Kupon Sayısı 0

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Standard And Poor's trA-2 / Ulusal Not 16.02.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 08.12.2021 tarihinde 64/1777 sayılı toplantı ile onaylanan, yurtiçinde halka arz edilerek ve halka arz edilmeksizin 30 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen 108 gün vadeli, 750.000.000 Türk Lirası nominal değerdeki finansman bonosunun satışı tamamlanmıştır. Kıymetlerin takası 26.04.2022 tarihinde gerçekleştirilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023696


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UFUK 23,60 633.282 % 9,97  
KLSYN 2,34 20.087.137 % 9,86  
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Riyal 3,9294 3,9491 % 0,03  
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10:24 Alış Satış %  
Altın Ons 1.899 1.899 0,92  
Altın Gr. 905 905 2,87  
Cumhuriyet 6.008 6.099 -93,00  
Tam 5.980 6.129 -93,86  
Yarım 2.890 2.965 -45,40  
Çeyrek 1.450 1.482 -22,70  
Gümüş.Ons 23,61 23,64 0,00  
Gümüş Gr. 11,25 11,27 0,03  
B. Petrol 103 103 0,50  
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