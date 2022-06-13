***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
13.06.2022 10:20
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 13.06.2022 vadeli T. İş Bankası A.Ş. Finansman Bonosu İtfası Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.09.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 700.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 151
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,22
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,56
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFTISB62215
Satışa Başlanma Tarihi 10.01.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 12.01.2022
Vade Başlangıç Tarihi 13.01.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 837.929.680
İhraç Fiyatı 0,9193
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 13.06.2022
Kayıt Tarihi 10.06.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 13.06.2022
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings A+(tur) / Ulusal Uzun Vadeli Notu 31.03.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
İlgi: 13.01.2022 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.01.2022 tarihli E-29833736-105.02.02-15400 sayılı iznine istinaden, Bankamızca 10-11-12 Ocak 2022 tarihlerinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 151 gün vadeli, TRFTISB62215 ISIN kodlu 837.929.680 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036861
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