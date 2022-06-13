***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 13.06.2022 vadeli T. İş Bankası A.Ş. Finansman Bonosu İtfası HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.09.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 700.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 13.06.2022Vade (Gün Sayısı) 151Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,22Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,56Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFTISB62215Satışa Başlanma Tarihi 10.01.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 12.01.2022Vade Başlangıç Tarihi 13.01.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 837.929.680İhraç Fiyatı 0,9193Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 13.06.2022Kayıt Tarihi 10.06.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 13.06.2022Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings A+(tur) / Ulusal Uzun Vadeli Notu 31.03.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk Açıklamalarİlgi: 13.01.2022 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.01.2022 tarihli E-29833736-105.02.02-15400 sayılı iznine istinaden, Bankamızca 10-11-12 Ocak 2022 tarihlerinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 151 gün vadeli, TRFTISB62215 ISIN kodlu 837.929.680 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036861BIST