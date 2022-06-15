***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Yurtiçi TL cinsi katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek borçlanma aracı kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon ÖdemesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.08.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 5.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 06.06.2029Vade (Gün Sayısı) 3.640Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSTISB62911Satışa Başlanma Tarihi 17.06.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 18.06.2019Vade Başlangıç Tarihi 19.06.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 800.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 40Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 18.09.2019 17.09.2019 18.09.2019 6,9016 27,6824 30,6939 55.212.799,95 Evet2 18.12.2019 17.12.2019 18.12.2019 4,28 17,167 18,3053 34.240.000 Evet3 18.03.2020 17.03.2020 18.03.2020 3,2676 13,1063 13,7653 26.140.800 Evet4 17.06.2020 16.06.2020 17.06.2020 2,8093 11,2681 11,7537 22.474.400 Evet5 16.09.2020 15.09.2020 16.09.2020 2,2119 8,8719 9,1717 17.695.200 Evet6 16.12.2020 15.12.2020 16.12.2020 3,3745 13,5351 14,2384 26.996.000 Evet7 17.03.2021 16.03.2021 17.03.2021 4,3062 17,2721 18,4245 34.449.600 Evet8 16.06.2021 15.06.2021 16.06.2021 4,7261 18,9563 20,3483 37.808.800 Evet9 15.09.2021 14.09.2021 15.09.2021 5,223 20,9494 22,6551 41.784.000 Evet10 15.12.2021 14.12.2021 15.12.2021 5,2202 20,9382 22,642 41.761.600 Evet11 16.03.2022 15.03.2022 16.03.2022 4,176 16,7499 17,8327 33.408.000 Evet12 15.06.2022 14.06.2022 15.06.2022 4,2411 17,011 18,1284 33.928.800 Evet13 14.09.2022 13.09.2022 14.09.2022 4,2411 17,011 18,128414 14.12.2022 13.12.2022 14.12.202215 15.03.2023 14.03.2023 15.03.202316 14.06.2023 13.06.2023 14.06.202317 13.09.2023 12.09.2023 13.09.202318 13.12.2023 12.12.2023 13.12.202319 13.03.2024 12.03.2024 13.03.202420 12.06.2024 11.06.2024 12.06.202421 11.09.2024 10.09.2024 11.09.202422 11.12.2024 10.12.2024 11.12.202423 12.03.2025 11.03.2025 12.03.202524 11.06.2025 10.06.2025 11.06.202525 10.09.2025 09.09.2025 10.09.202526 10.12.2025 09.12.2025 10.12.202527 11.03.2026 10.03.2026 11.03.202628 10.06.2026 09.06.2026 10.06.202629 09.09.2026 08.09.2026 09.09.202630 09.12.2026 08.12.2026 09.12.202631 10.03.2027 09.03.2027 10.03.202732 09.06.2027 08.06.2027 09.06.202733 08.09.2027 07.09.2027 08.09.202734 08.12.2027 07.12.2027 08.12.202735 08.03.2028 07.03.2028 08.03.202836 07.06.2028 06.06.2028 07.06.202837 06.09.2028 05.09.2028 06.09.202838 06.12.2028 05.12.2028 06.12.202839 07.03.2029 06.03.2029 07.03.202940 06.06.2029 05.06.2029 06.06.2029Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings A+(tur) / Ulusal Uzun Vadeli Notu 31.03.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarBankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile ihracı gerçekleştirilen 800.000.000 TL nominal değerli, 10 yıl (3.640 gün) vadeli, TRSTISB62911 ISIN kodlu tahvilin 12. kupon ödemesi 15 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037370BIST