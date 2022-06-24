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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

24.06.2022 16:59
***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemler


***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Düzeltme-Finansman Bonosu İhraç Edilmesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Diğer
Düzeltme Nedeni Satışın Tamamlanma Tarihi ve Vade Başlangıç Tarihi güncellenmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.09.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 300.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 07.11.2022
Vade (Gün Sayısı) 123
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Halka Arz
Satışa Başlanma Tarihi 04.07.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.07.2022
Vade Başlangıç Tarihi 07.07.2022
Kupon Sayısı 0

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings A+(tur) / Ulusal Uzun Vadeli Notu 31.03.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
İlgi: 24.06.2022 tarihli özel durum açıklamamız. İlgili açıklamamızda yer alan Satışın Tamamlanma Tarihi 06.07.2022 olarak, Vade Başlangıç Tarihi 07.07.2022 olarak güncellenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039156


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ECZYT 52,80 104.841.400 % 10,00  
BASCM 3,52 599.035 % 10,00  
BRSAN 34,36 93.027.033 % 9,99  
MAKIM 15,56 74.750.157 % 9,96  
SNKRN 26,38 7.792.469 % 9,92  
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17:01 Alış Satış %  
Dolar 17,3641 17,3736 % 0,12  
Euro 18,3473 18,3648 % 0,48  
Sterlin 21,2590 21,3656 % 0,33  
Frank 18,1094 18,2185 % 0,87  
Riyal 4,6168 4,6400 % 0,24  
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17:01 Alış Satış %  
Altın Ons 1.825 1.826 2,73  
Altın Gr. 1.019 1.019 3,25  
Cumhuriyet 6.791 6.894 -53,00  
Tam 6.768 6.867 5,00  
Yarım 3.323 3.359 3,00  
Çeyrek 1.664 1.679 1,00  
Gümüş.Ons 20,98 21,01 0,04  
Gümüş Gr. 11,64 11,65 -0,04  
B. Petrol 111 111 1,11  
Seans Raporu 17:01
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