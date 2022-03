***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.02.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 4.500.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 10.000.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, ISATR, TRAISATR91N6 1.000 97.774,170 9777,41700 C Grubu C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 NâmaB Grubu, ISBTR, TRAISBTR91N4 29.000 141.772,550 488,87086 C Grubu C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 NâmaC Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 4.499.970.000 5.499.760.453,280 122,21771 C Grubu C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç KaynaklardOranı (%)TOPLAM 4.500.000.000 5.500.000.000,000 122,22222İç Kaynakların Detayı :Yedek Akçeler (TL) 5.500.000.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 23.03.2022Ek Açıklamalarİlgi: 25.02.2022 tarihli özel durum açıklamamız.Bankamızın 4.500.000.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin, 5.500.000.000 TL artırılarak 10.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi, artışın tamamının olağanüstü yedeklerden karşılanması ve ortaklarımıza bedelsiz kaydi pay olarak verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012417BIST