***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
10.06.2022 17:55
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Artırımına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.02.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 4.500.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 10.000.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, ISATR, TRAISATR91N6 1.000 97.774,170 9777,41700 C Grubu C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 Nâma
B Grubu, ISBTR, TRAISBTR91N4 29.000 141.772,550 488,87086 C Grubu C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 Nâma
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 4.499.970.000 5.499.760.453,280 122,21771 C Grubu C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 4.500.000.000 5.500.000.000,000 122,22222
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 14.06.2022
İç Kaynakların Detayı :
Yedek Akçeler (TL) 5.500.000.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 5
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 23.03.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 09.06.2022
SPK Başvuru Tarihi 23.03.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 09.06.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 16.06.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 15.06.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 23.03.2022 tarihli özel durum açıklamamız.
Bankamız sermayesinin 4.500.000.000 TL'den 10.000.000.000 TL'ye artırılması ile ilgili olarak, ihraç edilecek 5.500.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 09.06.2022 tarihinde onaylanmıştır. İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ihrac belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036776
BIST