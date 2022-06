***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.02.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 4.500.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 10.000.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, ISATR, TRAISATR91N6 1.000 97.774,170 9777,41700 C Grubu C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 NâmaB Grubu, ISBTR, TRAISBTR91N4 29.000 141.772,550 488,87086 C Grubu C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 NâmaC Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 4.499.970.000 5.499.760.453,280 122,21771 C Grubu C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 4.500.000.000 5.500.000.000,000 122,22222Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 14.06.2022İç Kaynakların Detayı :Yedek Akçeler (TL) 5.500.000.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 5Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 23.03.2022Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 09.06.2022SPK Başvuru Tarihi 23.03.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 09.06.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 16.06.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 15.06.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 23.03.2022 tarihli özel durum açıklamamız.Bankamız sermayesinin 4.500.000.000 TL'den 10.000.000.000 TL'ye artırılması ile ilgili olarak, ihraç edilecek 5.500.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 09.06.2022 tarihinde onaylanmıştır. İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 ihrac belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036776BIST