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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.07.2020 19:51
GÜNCEL HABERLER



***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Süleyman H. Özcan Kurumsal Uyum Bölümü Müdürü 30.06.2020 0212-3164152 suleyman.ozcan@isbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 204897 - 700557
Özgür Temel Uluslararası Finansal Kuruluşlar Bölümü Müdürü 01.04.2016 0212-3162802 ozgur.temel@isbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı 200452 - 300457
Neşe Gülden Sözdinler Yatırımcı İlişkileri Bölümü Müdürü 30.06.2020 0212-3161602 nese.sozdinler@isbank.com.tr - -
Alper Turgal Yatırımcı İlişkileri Bölümü Birim Müdürü 18.03.2009 0212-3161610 alper.turgal@isbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 203863 - 700337
Nilgün Yosef Osman Uluslararası Finansal Kuruluşlar Bölümü Birim Müdürü 30.01.2014 0212-3162810 nilgun.osman@isbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 203286
Can Akıncılar Yatırımcı İlişkileri Bölümü Birim Müdürü 27.10.2016 0212-3161608 can.akincilar@isbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 207811 - 701467
Serhan Şişman Uluslararası Finansal Kuruluşlar Bölümü Müdür Yardımcısı 09.06.2015 0212-3162824 serhan.sisman@isbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı 202649 - 300694
Derya Sargın Malkoç Yatırımcı İlişkileri Bölümü Müdür Yardımcısı 26.02.2016 0212-3161625 derya.sargin@isbank.com.tr - -
Özge Han Mercimekçi Yatırımcı İlişkileri Bölümü Müdür Yardımcısı 31.10.2017 0212-3161623 ozge.han@isbank.com.tr - -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854250


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKART 14,41 55.102.890 % 10,00  
KENT 621,60 5.091.591 % 10,00  
MRGYO 2,20 106.811.067 % 10,00  
YAPRK 10,79 12.238.907 % 9,99  
BIZIM 21,14 402.077.950 % 9,99  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5171 8,5598 % -0,00  
Frank 7,2154 7,2589 % 0,04  
Riyal 1,8215 1,8306 % 0,05  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.777 1.778 7,20  
Altın Gr. 391 391 1,45  
Cumhuriyet 2.534 2.555 8,60  
Tam 2.608 2.622 8,80  
Yarım 1.267 1.283 4,30  
Çeyrek 634 642 2,20  
Gümüş.Ons 17,97 18,01 -0,01  
Gümüş Gr. 3,96 3,96 -0,01  
B. Petrol 42,53 42,53 0,50  
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