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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.01.2021 18:37


18.05.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Banka Bonosu (Yurtiçi) 15.06.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Banka Bonosu (Yurtiçi) 13.07.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Banka Bonosu (Yurtiçi) 17.08.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Banka Bonosu (Yurtiçi) 28.09.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Banka Bonosu (Yurtiçi) 12.10.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Banka Bonosu (Yurtiçi) 23.11.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Banka Bonosu (Yurtiçi) 18.01.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Tahvil (Yurtdışı) 24.10.2012 İngiltere Londra Borsası -
Tahvil (Yurtdışı) 10.12.2013 İrlanda İrlanda Borsası -
Tahvil (Yurtdışı) 25.06.2014 İrlanda İrlanda Borsası -
Tahvil (Yurtdışı) 06.04.2016 İrlanda İrlanda Borsası -
Tahvil (Yurtdışı) 21.10.2016 İrlanda İrlanda Borsası -
Tahvil (Yurtdışı) 25.04.2017 İrlanda İrlanda Borsası -
Tahvil (Yurtdışı) 29.06.2017 İrlanda İrlanda Borsası
Tahvil (Yurtdışı) 11.10.2017 İrlanda İrlanda Borsası -
Tahvil (Yurtdışı) 21.08.2019 İrlanda İrlanda Borsası -
Tahvil (Yurtdışı) 22.01.2020 İrlanda İrlanda Borsası -

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil, Bono veya Benzeri Türden Borçlanma Aracı 5.000.000.000,00 TRY Yurtiçi 26.09.2019 25.09.2020 Nitelikli Yatırımcıya Satış -
Tahvil ve/veya Bono 25.000.000.000,00 TRY Yurtiçi 24.10.2019 23.10.2020 Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış -
Tahvil ve/veya Bono 30.000.000.000,00 TRY Yurtiçi 12.11.2020 11.11.2021 Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
İpotek Teminatlı Menkul Kıymet 1.000.000.000,00 EUR Yurtdışı 09.05.2019 09.05.2020 Yurtdışı Satış -
Tahvil, Bono veya Benzeri Türden Borçlanma Aracı 5.000.000.000,00 USD Yurtdışı 16.01.2020 16.01.2021 Yurtdışı Satış -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903110


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KLNMA 29,70 2.363.952 % 10,00  
KONTR 33,66 207.493.276 % 10,00  
YGYO 1,98 12.369.244 % 10,00  
METUR 25,30 21.700.236 % 10,00  
INTEM 55,00 5.978.088 % 10,00  
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Dolar 7,4730 7,4757 % 0,23  
Euro 9,0308 9,0475 % 0,40  
Sterlin 10,1334 10,1842 % 0,32  
Frank 8,3656 8,4160 % 0,36  
Riyal 1,9883 1,9982 % 0,30  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.837 1.838 11,82  
Altın Gr. 442 442 4,57  
Cumhuriyet 2.937 2.982 7,00  
Tam 2.925 2.999 0,92  
Yarım 1.414 1.451 0,44  
Çeyrek 709 725 0,23  
Gümüş.Ons 24,93 24,95 0,23  
Gümüş Gr. 6,01 6,02 0,10  
B. Petrol 54,78 54,78 -0,32  
Seans Raporu 18:05
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