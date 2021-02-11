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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.02.2021 18:20



***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
ARAP-TÜRK BANKASI A.Ş. Bankacılık 440.000.000,00 90.553.793,40 TRY 20,58 İştirak
İŞBANK AG Bankacılık 185.000.000,00 185.000.000,00 EUR 100,00 Bağlı Ortaklık
JOINT STOCK COMPANY İŞBANK Bankacılık 4.763.048.230,00 4.763.048.230,00 RUB 100,00 Bağlı Ortaklık
JOINT STOCK COMPANY İŞBANK GEORGIA Bankacılık 69.161.600,00 69.161.600,00 GEL 100,00 Bağlı Ortaklık
TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. Bankacılık 2.800.000.000,00 1.322.562.584,94 TRY 47,23 Bağlı Ortaklık
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Sigortacılık 430.000.000,00 266.600.000,02 TRY 62,00 Bağlı Ortaklık
MİLLİ REASÜRANS T.A.Ş. Sigortacılık 660.000.000,00 578.177.925,55 TRY 87,60 Bağlı Ortaklık
MOKA ÖDEME KURULUŞU A.Ş. Diğer Finansman 5.594.374,00 5.594.374,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Diğer Finansman 958.750.000,00 484.270.179,04 TRY 50,51 Bağlı Ortaklık
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Diğer Finansman 695.302.645,00 193.253.262,93 TRY 27,79 Bağlı Ortaklık
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Diğer Finansman 355.000.000,00 233.068.226,99 TRY 65,65 Bağlı Ortaklık
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FAB.A.Ş. Cam 3.063.214.056,17 1.560.176.032,12 TRY 50,93 Bağlı Ortaklık
İŞ NET ELEKTRONİK BİLGİ ÜRETİM DAĞITIM TİCARET VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. Telekomünikasyon 52.000.000,00 52.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
TRAKYA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Diğer 786.165.000,00 786.165.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
İŞ MERKEZLERİ YÖNETİM VE İŞLETİM A.Ş. Diğer 1.500.000,00 1.294.959,23 TRY 86,33 Bağlı Ortaklık
KÜLTÜR YAYINLARI İŞ TÜRK A.Ş Diğer 20.000.000,00 19.833.875,00 TRY 99,17 Bağlı Ortaklık
KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş. Diğer 7.425.000,00 675.000,00 TRY 9,09 İştirak




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909140


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