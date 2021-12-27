***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.12.2021 18:06
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Pay Senedi (A Grubu) 08.01.1986 Türkiye Borsa İstanbul Ulusal
Pay Senedi (B Grubu) 03.01.1986 Türkiye Borsa İstanbul Ulusal
Pay Senedi (C Grubu) 25.11.1987 Türkiye Borsa İstanbul Ulusal
Pay Senedi (C Grubu) Türkiye İş Bankası A.Ş. Amerikan Depo Sertifikası ADR-144 A 07.05.1998 ABD Tezgah Üstü Piyasalar -
Pay Senedi (C Grubu) Türkiye İş Bankası A.Ş. Global Depo Sertifikası GDR-REG S 07.05.1998 İngiltere Londra Borsası / Tezgah Üstü Piyasalar -
Sermaye Benzeri Tahvil (Yurtiçi) 09.08.2017 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Sermaye Benzeri Tahvil (Yurtiçi) 21.06.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Sermaye Benzeri Tahvil (Yurtiçi) 30.09.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Kuponlu Tahvil (Yurtiçi) 12.02.2020
17:511.902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 11,05
|Açılış
|: 1.899
|
|Önceki Kapanış
|: 1.891
|
1.943
En Düşük
1.873
17:5111,3711
En Yüksek
|Değişim
|: 3,45%
|| 0,3797
|Açılış
|: 11,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5600
|
11,5777
En Düşük
10,7605
17:5112,9396
En Yüksek
|Değişim
|: 4,02%
|| 0,5001
|Açılış
|: 12,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0000
|
14,1284
En Düşük
12,1851
17:51661,76
En Yüksek
|Değişim
|: 3,67%
|| 23,43
|Açılış
|: 661,76
|
|Önceki Kapanış
|: 638,33
|
673,67
En Düşük
625,35
BIST En Aktif Hisseler17:51
|BAGFS
|17,38
|11.682.119
|% 10,00
|
|KARYE
|14,85
|47.884.356
|% 10,00
|
|ISKPL
|5,39
|103.710.260
|% 10,00
|
|QNBFL
|86,35
|376.973
|% 10,00
|
|PRKAB
|44,48
|16.985.747
|% 9,99
|
|DOBUR
|64,80
|8.585.093
|% -10,00
|
|NUGYO
|6,25
|68.973.678
|% -9,02
|
|SANFM
|31,40
|15.524.281
|% -7,16
|
|RODRG
|17,73
|4.479.826
|% -6,64
|
|ORMA
|33,20
|186.930
|% -6,48
|
|GARAN
|11,71
|2.201.021.155
|% -0,09
|
|THYAO
|21,06
|2.145.017.776
|% -0,28
|
|SASA
|51,05
|1.898.286.741
|% 7,25
|
|EREGL
|28,86
|1.868.849.331
|% 1,69
|
|KRDMD
|9,47
|1.584.637.333
|% 0,42
|
|YKBNK
|3,64
|1.325.640.965
|% 3,12
|
|EKGYO
|2,23
|636.189.800
|% 0,45
|
|GARAN
|11,71
|2.201.021.155
|% -0,09
|
|KRDMD
|9,47
|1.584.637.333
|% 0,42
|
|TSKB
|1,51
|208.617.363
|% 0,67
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,3646
|11,3711
|% 3,45
|
|Euro
|12,8976
|12,9396
|% 4,02
|
|Sterlin
|15,2360
|15,3124
|% 3,66
|
|Frank
|12,3378
|12,4121
|% 3,59
|
|Riyal
|3,0197
|3,0348
|% 3,47
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|3,04
|
|Altın Gr.
|660
|660
|22,12
|
|Cumhuriyet
|4.443
|4.510
|-12,00
|
|Tam
|4.426
|4.543
|-10,28
|
|Yarım
|2.139
|2.197
|-4,97
|
|Çeyrek
|1.073
|1.099
|-2,48
|
|Gümüş.Ons
|22,89
|22,92
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|8,36
|8,37
|0,24
|
|B. Petrol
|76,26
|76,26
|0,47
|