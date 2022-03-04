***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviADNAN BALİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 01.04.2011 İcrada Görevli Değil Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, İcra Kurulu Başkanı, Kredi Komitesi Başkanı, Risk Komitesi Doğal Üyesi, İnsan Kaynakları Komitesi Başkanı Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, Softtech Ventures Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Darüşşafaka Cemiyeti Yüksek Danışma Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Başkanı, Risk Komitesi Başkanı, Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı, Yönetim Kurulu Faaliyet İlkeleri Komitesi BaşkanıYUSUF ZİYA TOPRAK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 31.03.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Denetim Komitesi Üyesi, KKTC İç Sistemler Komitesi Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Kredi Komitesi Yedek Üyesi, Risk Komitesi Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı, KKTC İç Sistemler Komitesi Başkanı, Operasyonel Risk Komitesi BaşkanıHAKAN ARAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 01.04.2021 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Başkanı, Risk Komitesi Doğal Üyesi, İcra Kurulu Başkanı, İnsan Kaynakları Komitesi Başkanı, Operasyonel Risk Komitesi Üyesi, Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi BaşkanıFERAY DEMİR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 25.03.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Komitesi Yedek Üyesi Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Üyesi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Üyesi, Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Yönetim Kurulu Faaliyet İlkeleri Komitesi ÜyesiERSİN ÖNDER ÇİFTÇİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 31.03.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Başkent Kurumsal/Ankara Şubesi Şube Müdürü, Ege Kurumsal/İzmir Şubesi Şube Müdürü, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi Üyesi, KKTC İç Sistemler Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi, Operasyonel Risk Komitesi Üyesi, Risk Komitesi ÜyesiFAZLI BULUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 29.03.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Yedek Üyesi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi ÜyesiDURMUŞ ÖZTEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 31.03.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi, Yönetim Kurulu Faaliyet İlkeleri KomitesiRECEP HAKAN ÖZYILDIZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 31.03.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi Evet Bağımsız Üye DeğilMUSTAFA RIDVAN SELÇUK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 31.03.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi BDD Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. Bağımsız Denetçisi, Girişim YMM Ltd. Şti. Ortak Evet Bağımsız Üye DeğilAHMET GÖKHAN SUNGUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 31.03.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi HayırSADRETTİN YURTSEVER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 31.03.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Akdeniz Kurumsal/Antalya Şubesi Şube Müdürü, Bornova Ticari/İzmir Şubesi Şube Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007467BIST