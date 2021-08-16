***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
16.08.2021 17:58
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 22.07.2013 tarihli özel durum açıklamamız.
İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca Global Medium Term Note (GMTN) programı kurulduğu duyurulmuştu.
Bankamızın GMTN programı kapsamında aşağıda detayları bulunan ihraç ile ilgili tertip ihraç belgesi SPK tarafından onaylanmış olup, söz konusu belgeye ilişikte yer verilmiştir.
ISIN: XS2377031625
İHRAÇ TARİHİ: 16.08.2021
VADE: 19.11.2021
DÖVİZ CİNSİ: İngiliz Sterlini
NOMİNAL TUTAR: 10.000.000
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958328
BIST
17:471.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 7,15
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.462
En Düşük
1.451
17:478,4721
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0450
|Açılış
|: 8,4730
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5200
|
8,5318
En Düşük
8,4406
17:4710,0001
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0523
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0400
|
10,0779
En Düşük
9,9554
17:47487,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,38
|Açılış
|: 487,15
|
|Önceki Kapanış
|: 487,53
|
488,40
En Düşük
481,10
BIST En Aktif Hisseler17:47
|IZFAS
|6,82
|4.526.931
|% 10,00
|
|EUHOL
|3,52
|28.502.497
|% 10,00
|
|VKING
|8,36
|2.005.848
|% 10,00
|
|KSTUR
|226,60
|465.207
|% 10,00
|
|KZBGY
|18,50
|314.622.718
|% 9,99
|
|IDEAS
|45,90
|12.589.741
|% -10,00
|
|DAGI
|3,83
|91.105.256
|% -9,88
|
|KGYO
|7,03
|40.142.462
|% -9,29
|
|PRZMA
|4,60
|9.052.212
|% -6,88
|
|EDIP
|3,53
|20.273.657
|% -5,87
|
|GARAN
|9,43
|1.442.830.160
|% 1,73
|
|GENIL
|15,79
|850.916.226
|% 7,20
|
|THYAO
|12,59
|760.927.806
|% 1,37
|
|AKBNK
|5,64
|689.911.364
|% 2,92
|
|YKBNK
|2,55
|560.049.775
|% 2,41
|
|YKBNK
|2,55
|560.049.775
|% 2,41
|
|GARAN
|9,43
|1.442.830.160
|% 1,73
|
|ODAS
|1,38
|183.942.529
|% 2,22
|
|AKBNK
|5,64
|689.911.364
|% 2,92
|
|DARDL
|2,64
|238.254.564
|% 3,13
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4683
|8,4721
|% -0,53
|
|Euro
|9,9910
|10,0001
|% -0,52
|
|Sterlin
|11,6968
|11,7555
|% -0,67
|
|Frank
|9,2555
|9,3113
|% -0,10
|
|Riyal
|2,2520
|2,2632
|% -0,55
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|9,02
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-0,50
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.275
|-10,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|-13,03
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|-6,30
|
|Çeyrek
|778
|795
|-3,15
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,81
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|-0,03
|
|B. Petrol
|69,05
|69,05
|-1,54
|
Seans Raporu
17:47
daha fazla
-
17:59METUR
Yüzde 8.27 oranında artışla 4.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 494, 851 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 56 artarak (% 0.48 ) 1, 570
-
17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, TRKCM
-
17:58XU100
Endeks 1, 455 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 12, 767.00 milyon TL de
-
17:57TRGYO
Yüzde 7.99 oranında artışla 3.92 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 708, 869 adet işlem