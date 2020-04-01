***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
01.04.2020 18:34
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 01.04.2020 tarihli kararıyla, Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Füsun Tümsavaş, Başkan Vekilliğine Sayın Yusuf Ziya Toprak seçilmiştir. Ayrıca Denetim Komitesi'ne Sayın Füsun Tümsavaş (Başkan), Sayın Yusuf Ziya Toprak (Üye) ve Sayın Ersin Önder Çiftçioğlu (Üye), Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Sayın Füsun Tümsavaş (Başkan), Sayın Ersin Önder Çiftçioğlu (Üye), Sayın Sadrettin Yurtsever (Üye) ve Sayın Süleyman H. Özcan (Üye)ir (Üye), Sayın Yusuf Ziya Toprak (Yedek Üye) ve Sayın Fazlı Bulut (Yedek Üye), Ücretlendirme Komitesi'ne Sayın Füsun Tümsavaş (Başkan) ve Sayın Feray Demir (Üye) seçilmişlerdir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833975
BIST
18:0589.085
En Yüksek
|Değişim
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|: 88.286
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342,40
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DMSAS
|2,75
|21.621.181
|% 10,00
|
|IHGZT
|5,50
|677.202
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|427.835
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|2.662.270
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,33
|335.812
|% 10,00
|
|PEKGY
|2,43
|27.634.674
|% -10,00
|
|TMPOL
|4,68
|12.920.697
|% -10,00
|
|RTALB
|5,13
|14.559.930
|% -10,00
|
|KSTUR
|21,70
|24.383
|% -9,96
|
|BURVA
|11,68
|138.734
|% -9,95
|
|THYAO
|8,99
|783.371.135
|% -0,88
|
|ASELS
|22,88
|745.268.422
|% -3,05
|
|SASA
|7,90
|742.263.103
|% -9,92
|
|GARAN
|7,84
|714.081.653
|% -3,57
|
|ISFIN
|3,02
|634.166.378
|% 5,23
|
|IHLGM
|1,07
|292.307.750
|% 1,90
|
|KRDMD
|2,02
|423.235.651
|% 6,32
|
|ISFIN
|3,02
|634.166.378
|% 5,23
|
|ODAS
|1,40
|287.421.699
|% 2,94
|
|IHLAS
|0,53
|92.542.406
|% 3,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2732
|8,3147
|% 1,04
|
|Frank
|6,8950
|6,9365
|% 0,60
|
|Riyal
|1,7733
|1,7822
|% 1,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.591
|1.591
|13,87
|
|Altın Gr.
|341
|341
|5,54
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,00
|14,03
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,01
|3,02
|0,04
|
|B. Petrol
|24,96
|24,96
|-1,39
|
Seans Raporu
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17:59XU100
Endeks 88, 739 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 01 altında . İşlem hacmi 10, 593.00 milyon TL de
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17:56KFEIN
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 11.91 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 278, 209 adet işlem
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17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -827, 75 kaybederek (% -0.98 ) 84, 026