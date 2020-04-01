***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 01.04.2020 tarihli kararıyla, Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Füsun Tümsavaş, Başkan Vekilliğine Sayın Yusuf Ziya Toprak seçilmiştir. Ayrıca Denetim Komitesi'ne Sayın Füsun Tümsavaş (Başkan), Sayın Yusuf Ziya Toprak (Üye) ve Sayın Ersin Önder Çiftçioğlu (Üye), Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Sayın Füsun Tümsavaş (Başkan), Sayın Ersin Önder Çiftçioğlu (Üye), Sayın Sadrettin Yurtsever (Üye) ve Sayın Süleyman H. Özcan (Üye)ir (Üye), Sayın Yusuf Ziya Toprak (Yedek Üye) ve Sayın Fazlı Bulut (Yedek Üye), Ücretlendirme Komitesi'ne Sayın Füsun Tümsavaş (Başkan) ve Sayın Feray Demir (Üye) seçilmişlerdir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833975BIST