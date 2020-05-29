***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
29.05.2020 17:44
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Denetim Komitesi Başkanı Sayın Füsun Tümsavaş'ın adı geçen Komiteden ayrılması sebebiyle, Bankamızın 29.05.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Denetim Komitesi Üyeleri yeniden belirlenmiş olup, Denetim Komitesi'ne Sayın Yusuf Ziya Toprak (Başkan) ve Sayın Ersin Önder Çiftçioğlu (Üye) seçilmişlerdir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847744
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|Dolar
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|%
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|2.504
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|2.573
|23,60
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