***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDenetim Komitesi Başkanı Sayın Füsun Tümsavaş'ın adı geçen Komiteden ayrılması sebebiyle, Bankamızın 29.05.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Denetim Komitesi Üyeleri yeniden belirlenmiş olup, Denetim Komitesi'ne Sayın Yusuf Ziya Toprak (Başkan) ve Sayın Ersin Önder Çiftçioğlu (Üye) seçilmişlerdir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847744BIST