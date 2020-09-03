***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzca Bankamız Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri Sayın Ersin Önder Çiftçioğlu (Başkan), Sayın Füsun Tümsavaş (Üye), Sayın Sadrettin Yurtsever (Üye) ve Sayın Neşe Gülden Sözdinler (Üye) olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873171BIST