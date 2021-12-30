***ISATR* *ISKUR* *TSKB* *ANHYT* *ISBTR* *TIB* *ISCTR* *ISGYO* *SISE* *ISMEN* *ISFIN*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.12.2021 23:15
***ISATR******ISKUR******TSKB******ANHYT******ISBTR******TIB******ISCTR******ISGYO******SISE******ISMEN******ISFIN*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [ANHYT, ISFIN, ISGYO, ISMEN, SISE, TSKB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla, Borsa İstanbul'da işlem gören bağlı ortaklıklarımızdan T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş., İş Finansal Kiralama A.Ş., İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin paylarının, alımlarla ilgili ödenecek toplam tutarın 1 milyar TL ile sınırlı olması kaydıyla şirket bazında bir sınırlama olmaksızın piyasadan satın alınması, mevcut ve yeni alınacak payların sınıflandırılması ve gerektiğinde satılması konularında karar tarihinden itibaren 2022 yıl sonuna kadar Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır.
Bu yetki herhangi bir taahhüt içermemekte olup hisselerin alınması ve gerektiğinde satılması konularında Bankamız idari süreçleri gereği Genel Müdürlüğe yetki verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987299
BIST
18:051.864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.916
|
|Önceki Kapanış
|: 1.864
|
1.924
En Düşük
1.861
18:0513,2470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0647
|Açılış
|: 13,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,9500
|
13,3125
En Düşük
13,0892
18:0515,0637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1367
|Açılış
|: 14,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5700
|
15,0876
En Düşük
14,8304
18:05769,80
En Yüksek
|Değişim
|: 4,75%
|| 34,93
|Açılış
|: 767,78
|
|Önceki Kapanış
|: 734,87
|
776,79
En Düşük
718,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKAB
|57,20
|130.803.973
|% 10,00
|
|ALMAD
|1,43
|5.317.784
|% 10,00
|
|MAALT
|252,20
|7.994.845
|% 9,99
|
|GEDIK
|8,05
|38.884.984
|% 9,97
|
|PSDTC
|27,82
|41.726.171
|% 9,96
|
|NIBAS
|14,23
|33.946.191
|% -9,99
|
|IHAAS
|9,82
|18.631.163
|% -9,99
|
|ASUZU
|35,38
|88.218.963
|% -9,97
|
|RALYH
|13,99
|68.798.032
|% -9,97
|
|SEYKM
|11,13
|35.621.186
|% -9,95
|
|GARAN
|11,46
|2.718.329.459
|% 0,17
|
|EREGL
|28,36
|2.320.246.788
|% -3,14
|
|SASA
|54,45
|1.804.892.774
|% 2,06
|
|THYAO
|20,14
|1.627.868.616
|% -4,46
|
|SISE
|13,47
|1.343.288.214
|% -2,74
|
|YKBNK
|3,48
|836.730.382
|% 0,58
|
|GARAN
|11,46
|2.718.329.459
|% 0,17
|
|EKGYO
|2,19
|408.048.390
|% -0,45
|
|DOHOL
|2,78
|318.634.046
|% -1,42
|
|ODAS
|1,34
|149.680.195
|% 0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2502
|13,2518
|% 0,53
|
|Euro
|14,9144
|15,0795
|% 1,02
|
|Sterlin
|17,7459
|17,8349
|% 4,23
|
|Frank
|14,3620
|14,4485
|% 4,13
|
|Riyal
|3,5000
|3,5176
|% 4,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.818
|0,32
|
|Altın Gr.
|768
|768
|32,91
|
|Cumhuriyet
|5.080
|5.157
|100,00
|
|Tam
|5.053
|5.185
|99,98
|
|Yarım
|2.442
|2.508
|48,36
|
|Çeyrek
|1.225
|1.254
|24,18
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,12
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,87
|0,11
|
|B. Petrol
|78,90
|78,90
|-0,63
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 58 kaybederek (% -1.34 ) 1, 665
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRKAB, PSDTC, NTHOL, VANGD, KRSTL, PAPIL, DZGYO, PSDTC, PSDTC, PSDTC
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SEYKM, NIBAS, IHAAS, ASUZU
-
17:56
PAPIL, AYCES, TEKTU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:56
ASUZU, IHAAS, TMSN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında