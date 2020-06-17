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***ISATR* *KATVK* *SEKFK* *NRHOL* *GARAN* *FBBNK* *YDATH* *DENIZ* *YKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant

17.06.2020 16:55
GÜNCEL HABERLER



***ISATR******KATVK******SEKFK******NRHOL******GARAN******FBBNK******YDATH******DENIZ******YKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler DENIZ, FBBNK, GARAN, ISATR, KATVK, NRHOL, SEKFK, YDATH, YKBNK

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK62020 FİNANSMAN BONOSU 17/06/2020 İtfa
FİBABANKA A.Ş. FBBNK TRSFIBA10016 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 17/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN019T3 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 17/06/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN019T3 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 17/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRSTISB62911 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 17/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. KATVK TRDKTLM62010 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/06/2020 İtfa
KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. KATVK TRDKTLM62010 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
NUROL HOLDİNG A.Ş. NRHOL TRFNHOLA2012 FİNANSMAN BONOSU 17/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. SEKFK TRFSKFK62013 FİNANSMAN BONOSU 17/06/2020 İtfa
YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YDATH TRSYDAT32212 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK62051 FİNANSMAN BONOSU 17/06/2020 İtfa
TCMB TRD151221T10 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 17/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT140623T19 DEVLET TAHVİLİ 17/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851600


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NIBAS 9,68 2.013.381 % 10,00  
RTALB 40,08 226.977.800 % 9,99  
DOAS 14,88 139.363.163 % 9,98  
SNPAM 8,71 6.229.561 % 9,97  
UZERB 4,86 306.831 % 9,95  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5711 8,6141 % -0,16  
Frank 7,1759 7,2191 % 0,08  
Riyal 1,8221 1,8313 % 0,10  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.725 1.725 -1,28  
Altın Gr. 380 380 0,12  
Cumhuriyet 2.474 2.489 7,90  
Tam 2.539 2.554 4,30  
Yarım 1.237 1.248 4,00  
Çeyrek 620 625 1,90  
Gümüş.Ons 17,50 17,53 0,06  
Gümüş Gr. 3,85 3,86 0,01  
B. Petrol 40,87 40,87 -0,09  
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