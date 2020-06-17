***ISATR* *KATVK* *SEKFK* *NRHOL* *GARAN* *FBBNK* *YDATH* *DENIZ* *YKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant









***ISATR******KATVK******SEKFK******NRHOL******GARAN******FBBNK******YDATH******DENIZ******YKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler DENIZ, FBBNK, GARAN, ISATR, KATVK, NRHOL, SEKFK, YDATH, YKBNKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK62020 FİNANSMAN BONOSU 17/06/2020 İtfaFİBABANKA A.Ş. FBBNK TRSFIBA10016 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 17/06/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN019T3 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 17/06/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN019T3 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 17/06/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRSTISB62911 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 17/06/2020 Kupon\Getiri ÖdemeKATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. KATVK TRDKTLM62010 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/06/2020 İtfaKATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. KATVK TRDKTLM62010 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/06/2020 Kupon\Getiri ÖdemeNUROL HOLDİNG A.Ş. NRHOL TRFNHOLA2012 FİNANSMAN BONOSU 17/06/2020 Kupon\Getiri ÖdemeŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. SEKFK TRFSKFK62013 FİNANSMAN BONOSU 17/06/2020 İtfaYDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YDATH TRSYDAT32212 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17/06/2020 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK62051 FİNANSMAN BONOSU 17/06/2020 İtfaTCMB TRD151221T10 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 17/06/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT140623T19 DEVLET TAHVİLİ 17/06/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851600BIST