***ISATR* *KORTS* *EKOFA* *GEDIK* *YKBNK* *QNBFL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi
09.08.2021 17:07
***ISATR******KORTS******EKOFA******GEDIK******YKBNK******QNBFL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler EKOFA, GEDIK, ISATR, KORTS, QNBFL, YKBNK
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
EKO FAKTORİNG A.Ş. EKOFA TRFEKOF82112 FİNANSMAN BONOSU 9.08.2021 İtfa
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDIK TRFGDKMA2117 FİNANSMAN BONOSU 9.08.2021 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRSTISB22212 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 9.08.2021 Kupon\Getiri Ödeme
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORTE2115 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 9.08.2021 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. QNBFL TRFFFKR82138 FİNANSMAN BONOSU 9.08.2021 İtfa
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK92116 FİNANSMAN BONOSU 9.08.2021 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956095
BIST
18:001.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 6,13
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.442
En Düşük
1.426
18:008,6086
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0297
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5742
18:0010,1284
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0328
|Açılış
|: 10,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,0623
18:00478,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,70
|Açılış
|: 478,49
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
474,81
BIST En Aktif Hisseler18:00
|DAGI
|4,29
|281.028.771
|% 10,00
|
|GENIL
|15,73
|1.123.268.031
|% 10,00
|
|KARYE
|11,88
|104.924.755
|% 10,00
|
|RODRG
|17,84
|2.042.983
|% 9,99
|
|SELGD
|6,17
|20.795.945
|% 9,98
|
|DYOBY
|11,39
|131.617.359
|% -9,96
|
|FADE
|9,89
|55.403.658
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.981.212
|% -9,84
|
|BASCM
|11,00
|629.533
|% -7,95
|
|ALMAD
|1,74
|584.731
|% -7,94
|
|GARAN
|9,17
|1.441.323.403
|% 0,33
|
|EREGL
|19,74
|1.349.340.380
|% -3,80
|
|SISE
|8,38
|1.289.679.178
|% 2,44
|
|GENIL
|15,73
|1.123.268.031
|% 10,00
|
|KRDMD
|8,02
|998.037.015
|% 0,63
|
|YKBNK
|2,50
|621.574.302
|% 2,46
|
|GARAN
|9,17
|1.441.323.403
|% 0,33
|
|SISE
|8,38
|1.289.679.178
|% 2,44
|
|EKGYO
|1,85
|235.314.964
|% -0,54
|
|KRDMD
|8,02
|998.037.015
|% 0,63
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6094
|8,6140
|% -0,28
|
|Euro
|10,1003
|10,1063
|% -0,54
|
|Sterlin
|11,8960
|11,9556
|% -0,20
|
|Frank
|9,3029
|9,3590
|% -0,39
|
|Riyal
|2,2911
|2,3026
|% -0,18
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|-2,10
|
|Altın Gr.
|478
|478
|-2,04
|
|Cumhuriyet
|3.170
|3.218
|-39,00
|
|Tam
|3.155
|3.235
|-35,66
|
|Yarım
|1.525
|1.565
|-17,25
|
|Çeyrek
|765
|782
|-8,63
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,41
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,03
|
|B. Petrol
|70,96
|70,96
|1,92
|
Seans Raporu
18:00
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 52 artarak (% 0.59 ) 1, 272
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, AYES, SNKRN, MARKA, VBTYZ, PENTA, KTSKR, UFUK, SELGD, DAGI
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IDGYO, FADE, DYOBY
-
17:59
KARYE, EDIP, BRMEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
MRSHL, METUR, TSPOR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında