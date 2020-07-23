***ISATR* *KORTS* *HALKB* *GARAN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme









***ISATR******KORTS******HALKB******GARAN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler GARAN, ISATR, KORTS, HALKBMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüANADOLUBANK A.Ş. ADBFB TRFANBK72021 FİNANSMAN BONOSU 23/07/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN72058 FİNANSMAN BONOSU 23/07/2020 İtfaTÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRFTISB72024 FİNANSMAN BONOSU 23/07/2020 İtfaTÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRFTISB72024 FİNANSMAN BONOSU 23/07/2020 Kupon\Getiri ÖdemeKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORTK2034 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 23/07/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL72015 FİNANSMAN BONOSU 23/07/2020 İtfaTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL72015 FİNANSMAN BONOSU 23/07/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861402BIST