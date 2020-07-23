***ISATR* *KORTS* *HALKB* *GARAN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme
23.07.2020 16:34
***ISATR******KORTS******HALKB******GARAN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler GARAN, ISATR, KORTS, HALKB
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
ANADOLUBANK A.Ş. ADBFB TRFANBK72021 FİNANSMAN BONOSU 23/07/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN72058 FİNANSMAN BONOSU 23/07/2020 İtfa
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRFTISB72024 FİNANSMAN BONOSU 23/07/2020 İtfa
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRFTISB72024 FİNANSMAN BONOSU 23/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORTK2034 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 23/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL72015 FİNANSMAN BONOSU 23/07/2020 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL72015 FİNANSMAN BONOSU 23/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861402
BIST
17:48118.981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 901,28
|Açılış
|: 118.714
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
119.672
En Düşük
118.585
17:486,8491
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0021
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8950
|
6,8526
En Düşük
6,8309
17:487,9360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0091
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9509
En Düşük
7,9032
17:48415,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,25
|Açılış
|: 415,43
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
416,18
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.010,20
|56.812.333
|% 10,00
|
|DAGI
|7,37
|4.670.450
|% 10,00
|
|ALKA
|13,09
|19.611.629
|% 10,00
|
|KONYA
|376,20
|63.738.508
|% 10,00
|
|PKENT
|592,90
|1.648.262
|% 10,00
|
|KUTPO
|37,30
|118.055.791
|% -9,99
|
|ETILR
|3,72
|596.335
|% -9,93
|
|ARMDA
|25,50
|21.210.762
|% -5,63
|
|YAPRK
|13,90
|11.314.135
|% -5,57
|
|MEGAP
|4,15
|1.476.058
|% -5,03
|
|ASELS
|35,08
|1.970.723.842
|% 3,97
|
|EKGYO
|2,33
|1.044.252.541
|% -1,68
|
|THYAO
|11,83
|1.036.039.749
|% 1,02
|
|ISFIN
|4,22
|980.682.100
|% 2,43
|
|ODAS
|2,77
|774.425.517
|% 2,59
|
|EKGYO
|2,33
|1.044.252.541
|% -1,68
|
|ODAS
|2,77
|774.425.517
|% 2,59
|
|ISFIN
|4,22
|980.682.100
|% 2,43
|
|KRDMD
|3,12
|722.278.137
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,65
|495.042.061
|% 4,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6981
|8,7417
|% -0,02
|
|Frank
|7,3697
|7,4141
|% 0,41
|
|Riyal
|1,8206
|1,8297
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.886
|14,04
|
|Altın Gr.
|415
|415
|2,58
|
|Cumhuriyet
|2.703
|2.725
|27,30
|
|Tam
|2.784
|2.796
|28,00
|
|Yarım
|1.351
|1.368
|13,70
|
|Çeyrek
|678
|685
|6,90
|
|Gümüş.Ons
|22,71
|22,74
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|4,98
|4,99
|-0,08
|
|B. Petrol
|43,99
|43,99
|-0,29
|
Seans Raporu
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 841, 4 artarak (% 0.77 ) 109, 488