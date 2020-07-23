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***ISATR* *KORTS* *HALKB* *GARAN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme

23.07.2020 16:34
GÜNCEL HABERLER



***ISATR******KORTS******HALKB******GARAN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler GARAN, ISATR, KORTS, HALKB

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
ANADOLUBANK A.Ş. ADBFB TRFANBK72021 FİNANSMAN BONOSU 23/07/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN72058 FİNANSMAN BONOSU 23/07/2020 İtfa
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRFTISB72024 FİNANSMAN BONOSU 23/07/2020 İtfa
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRFTISB72024 FİNANSMAN BONOSU 23/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORTK2034 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 23/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL72015 FİNANSMAN BONOSU 23/07/2020 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL72015 FİNANSMAN BONOSU 23/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861402


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 2.010,20 56.812.333 % 10,00  
DAGI 7,37 4.670.450 % 10,00  
ALKA 13,09 19.611.629 % 10,00  
KONYA 376,20 63.738.508 % 10,00  
PKENT 592,90 1.648.262 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6981 8,7417 % -0,02  
Frank 7,3697 7,4141 % 0,41  
Riyal 1,8206 1,8297 % -0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.885 1.886 14,04  
Altın Gr. 415 415 2,58  
Cumhuriyet 2.703 2.725 27,30  
Tam 2.784 2.796 28,00  
Yarım 1.351 1.368 13,70  
Çeyrek 678 685 6,90  
Gümüş.Ons 22,71 22,74 -0,28  
Gümüş Gr. 4,98 4,99 -0,08  
B. Petrol 43,99 43,99 -0,29  
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