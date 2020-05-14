***ISATR* *KORTS* *INALR* *HALKB* *HLVKS* *GARAN* *PLGAZ* *OYYAT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant









***ISATR******KORTS******INALR******HALKB******HLVKS******GARAN******PLGAZ******OYYAT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler GARAN, HLVKS, INALR, ISATR, KORTS, OYYAT, PLGAZ, HALKBMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüANADOLUBANK A.Ş. ADBFB TRFANBK52015 FİNANSMAN BONOSU 14/05/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRSGRAN23013 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 14/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA52028 DİĞER KİRA SERTİFİKALARI 14/05/2020 İtfaHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA52028 DİĞER KİRA SERTİFİKALARI 14/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeİNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. INALR TRFINAL82015 FİNANSMAN BONOSU 14/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRFTISB72024 FİNANSMAN BONOSU 14/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT52111 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 14/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeOYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OYYAT TRFOYMD52015 FİNANSMAN BONOSU 14/05/2020 İtfaPALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PLGAZ TRSPLDG52014 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 14/05/2020 İtfaPALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PLGAZ TRSPLDG52014 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 14/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL52090 FİNANSMAN BONOSU 14/05/2020 İtfaBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844996BIST