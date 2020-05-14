***ISATR* *KORTS* *INALR* *HALKB* *HLVKS* *GARAN* *PLGAZ* *OYYAT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant
14.05.2020 16:25
***ISATR******KORTS******INALR******HALKB******HLVKS******GARAN******PLGAZ******OYYAT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler GARAN, HLVKS, INALR, ISATR, KORTS, OYYAT, PLGAZ, HALKB
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
ANADOLUBANK A.Ş. ADBFB TRFANBK52015 FİNANSMAN BONOSU 14/05/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRSGRAN23013 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 14/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA52028 DİĞER KİRA SERTİFİKALARI 14/05/2020 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA52028 DİĞER KİRA SERTİFİKALARI 14/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. INALR TRFINAL82015 FİNANSMAN BONOSU 14/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRFTISB72024 FİNANSMAN BONOSU 14/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT52111 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 14/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OYYAT TRFOYMD52015 FİNANSMAN BONOSU 14/05/2020 İtfa
PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PLGAZ TRSPLDG52014 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 14/05/2020 İtfa
PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PLGAZ TRSPLDG52014 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 14/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL52090 FİNANSMAN BONOSU 14/05/2020 İtfa
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844996
BIST