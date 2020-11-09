***ISATR* *KORTS* *QNBFF* *ALNTF* *ZORLF* *TEBNK* *ODEA* *BSRFK* *ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant









***ISATR******KORTS******QNBFF******ALNTF******ZORLF******TEBNK******ODEA******BSRFK******ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler ALNTF, BSRFK, ERGLI, ISATR, KORTS, ODEA, QNBFF, TEBNK, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRSALNF72122 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 09/11/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBAŞER FAKTORİNG A.Ş. BSRFK TRFBASR12138 FİNANSMAN BONOSU 09/11/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBAŞER FAKTORİNG A.Ş. BSRFK TRFBASR22111 FİNANSMAN BONOSU 09/11/2020 Kupon\Getiri ÖdemeEREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTTK2016 FİNANSMAN BONOSU 09/11/2020 İtfaEREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTTK2016 FİNANSMAN BONOSU 09/11/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRSTISB22212 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 09/11/2020 Kupon\Getiri ÖdemeKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORTE2115 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 09/11/2020 Kupon\Getiri ÖdemeODEA BANK A.Ş. ODEA TRFODEA12123 FİNANSMAN BONOSU 09/11/2020 Kupon\Getiri ÖdemeQNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş. QNBFF TRFFINFK2026 FİNANSMAN BONOSU 09/11/2020 İtfaTÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRFTEBK62112 FİNANSMAN BONOSU 09/11/2020 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF42116 FİNANSMAN BONOSU 09/11/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887244BIST