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***ISATR* *KORTS* *QNBFF* *ALNTF* *ZORLF* *TEBNK* *ODEA* *BSRFK* *ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant

09.11.2020 17:54
GÜNCEL HABERLER



***ISATR******KORTS******QNBFF******ALNTF******ZORLF******TEBNK******ODEA******BSRFK******ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler ALNTF, BSRFK, ERGLI, ISATR, KORTS, ODEA, QNBFF, TEBNK, ZORLF

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRSALNF72122 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 09/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
BAŞER FAKTORİNG A.Ş. BSRFK TRFBASR12138 FİNANSMAN BONOSU 09/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
BAŞER FAKTORİNG A.Ş. BSRFK TRFBASR22111 FİNANSMAN BONOSU 09/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTTK2016 FİNANSMAN BONOSU 09/11/2020 İtfa
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTTK2016 FİNANSMAN BONOSU 09/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRSTISB22212 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 09/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORTE2115 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 09/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ODEA BANK A.Ş. ODEA TRFODEA12123 FİNANSMAN BONOSU 09/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş. QNBFF TRFFINFK2026 FİNANSMAN BONOSU 09/11/2020 İtfa
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRFTEBK62112 FİNANSMAN BONOSU 09/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF42116 FİNANSMAN BONOSU 09/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887244


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ACSEL 18,37 20.275.981 % 10,00  
DOCO 337,70 155.286.032 % 10,00  
TAVHL 15,95 334.807.371 % 10,00  
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