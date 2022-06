***ISATR*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu









***ISATR*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [ISATR]İlgili Fonlar []TürkçeMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. A GRUBU 'nun 14.06.2022 tarihinde başlayan % 9.777,417 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları olan T.İş Bankası A.Ş. C grubu paylar ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 16.06.2022 tarihinde alacak kaydedilmiştir.TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B GRUBU 'nun 14.06.2022 tarihinde başlayan % 488,87086 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları olan T.İş Bankası A.Ş. C grubu paylar ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 16.06.2022 tarihinde alacak kaydedilmiştir.TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. C GRUBU 'nun 14.06.2022 tarihinde başlayan % 122,21771 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları olan T.İş Bankası A.Ş. C grubu paylar ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 16.06.2022 tarihinde alacak kaydedilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037583BIST