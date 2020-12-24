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***ISATR* *NRBNK* *KOCFN* *INALR* *ALNTF* *GARAN* *TCRYT* *EKTVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant

24.12.2020 17:19



***ISATR******NRBNK******KOCFN******INALR******ALNTF******GARAN******TCRYT******EKTVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler ALNTF, EKTVK, GARAN, INALR, ISATR, KOCFN, NRBNK, TCRYT

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF12125 FİNANSMAN BONOSU 24.12.2020 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS62117 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 24.12.2020 Ek Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS62117 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 24.12.2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRANA2047 FİNANSMAN BONOSU 24.12.2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRANA2047 FİNANSMAN BONOSU 24.12.2020 Kupon\Getiri Ödeme
İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. INALR TRSINAL62119 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 24.12.2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRSTISB92918 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 24.12.2020 Kupon\Getiri Ödeme
KOÇ FİNANSMAN A.Ş. KOCFN TRSKCTFA2117 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 24.12.2020 Kupon\Getiri Ödeme
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURLA2038 FİNANSMAN BONOSU 24.12.2020 İtfa
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TCRYT TRFTCMDA2021 FİNANSMAN BONOSU 24.12.2020 İtfa

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894788


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BASCM 12,65 583.575 % 10,00  
KOZAL 91,40 1.147.890.924 % 9,99  
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