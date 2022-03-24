***ISATR* *NRBNK* *KORTS* *ZORLF* *NRHOL* *PBTR* *AKSFA* *GARFA* *ARNFK* *ISTVY* *EXIMB*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları









PBTR TRFPASH32210 FİNANSMAN BONOSU 24/03/2022 İtfaZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF62213 FİNANSMAN BONOSU 24/03/2022 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012709BIST