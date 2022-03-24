***ISATR* *NRBNK* *KORTS* *ZORLF* *NRHOL* *PBTR* *AKSFA* *GARFA* *ARNFK* *ISTVY* *EXIMB*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları
24.03.2022 17:33
PBTR TRFPASH32210 FİNANSMAN BONOSU 24/03/2022 İtfa
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF62213 FİNANSMAN BONOSU 24/03/2022 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012709
BIST
17:482.177
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -6,33
|Açılış
|: 2.187
|
|Önceki Kapanış
|: 2.183
|
2.199
En Düşük
2.172
17:4814,8272
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0016
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8712
En Düşük
14,7947
17:4816,3731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0281
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4120
En Düşük
16,2775
17:48936,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 8,19
|Açılış
|: 936,12
|
|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
937,98
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler17:46
|KAPLM
|74,80
|51.362.360
|% 10,00
|
|ULUSE
|70,45
|13.981.389
|% 9,99
|
|SEYKM
|7,05
|63.740.618
|% 9,98
|
|ENSRI
|18,63
|65.499.874
|% 9,98
|
|NIBAS
|10,83
|41.072.526
|% 9,95
|
|PKENT
|232,40
|9.471.694
|% -9,99
|
|GZNMI
|34,52
|114.960.455
|% -9,96
|
|DZGYO
|2,85
|45.345.804
|% -9,81
|
|IDEAS
|23,20
|66.328.624
|% -9,23
|
|EMNIS
|19,30
|247.259
|% -8,10
|
|KRDMD
|15,37
|4.591.703.191
|% 0,26
|
|THYAO
|28,18
|1.958.551.520
|% 0,28
|
|EREGL
|33,58
|1.944.029.496
|% 0,24
|
|SISE
|14,34
|1.832.417.485
|% 1,34
|
|GARAN
|12,06
|1.715.100.345
|% -0,90
|
|KRDMD
|15,37
|4.591.703.191
|% 0,26
|
|EKGYO
|2,27
|503.238.756
|% -2,99
|
|YKBNK
|3,93
|788.200.807
|% -2,24
|
|DOHOL
|3,22
|581.826.738
|% -2,72
|
|GARAN
|12,06
|1.715.100.345
|% -0,90
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8233
|14,8298
|% 0,01
|
|Euro
|16,3289
|16,3529
|% 0,05
|
|Sterlin
|19,5042
|19,6020
|% -0,19
|
|Frank
|15,8634
|15,9589
|% -0,14
|
|Riyal
|3,9444
|3,9642
|% -0,01
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.962
|17,81
|
|Altın Gr.
|937
|937
|9,07
|
|Cumhuriyet
|6.182
|6.275
|60,00
|
|Tam
|6.154
|6.308
|61,61
|
|Yarım
|2.975
|3.051
|29,81
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|14,90
|
|Gümüş.Ons
|25,73
|25,76
|0,64
|
|Gümüş Gr.
|12,29
|12,31
|0,30
|
|B. Petrol
|119
|119
|-2,60
|
Seans Raporu
17:46
daha fazla
-
17:59ISYAT
Yüzde -6.60 oranında düşüşle 3.82 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 528, 725 adet işlem
-
17:58PENTA
Yüzde -4.66 oranında düşüşle 403.20 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 455 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 2, 177 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 27 altında . İşlem hacmi 30, 634.00 milyon TL de
-
17:55SANEL
Yüzde -6.27 oranında düşüşle 6.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 887, 986 adet işlem
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 66 kaybederek (% -0.24 ) 1, 964